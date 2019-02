Guerra siembra dudas sobre la candidatura de Sánchez a las generales: "No sé si será candidato"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desconoce si votará al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 28 abril. "No se si será candidato", ha asegurado.

En una entrevista para el programa Salvados, de La Sexta, el que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, ha asegurado que "nunca" votará a "otro partido que no sea el PSOE". "Es el partido en el que he vivido, que he mamado, que me ha hecho entrar en la vida política", ha añadido.

A pesar de ello, no sabe si votará a Pedro Sánchez en los próximos comicios. "No se si será el candidato. Usted se adelanta mucho", le ha respondo Guerra al periodista Jordi Évole.

Preguntado a cerca de si le cae bien el presidente del Gobierno, ha asegurado que no tiene por qué no caerle bien: "Es un chico joven, con muchas habilidades; ahora, dijo: 'dimita y retiro la moción porque solo quiero que usted dimita, después voy a convocar elecciones' y no lo ha hecho, ¿no lo puedo decir?".

"Los votos de Vox son una mancha para Cs"

En la entrevista, Guerra se ha referido a la situación política actual y ha considerado que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo, trae a los nacionalistas" y asegura que "cuando los grupos constitucionalistas se dedican a mimar a los extremistas puede ocurrir una tragedia".

En este sentido, se ha referido a las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía y ha considerado que "para Ciudadanos, aceptar los votos de VOX para llegar al gobierno de Andalucía es una mancha de la que le va a costar mucho tiempo desprenderse", ha sostenido.

Preguntado sobre qué hizo mal Susana Díaz para perder la Junta, Guerra ha explicado que "ella ha ganado las elecciones y otros grupos políticos se han unido. En Andalucía la campaña era unipersonal, sólo la hacía ella, y yo se lo advertía".

"Riesgo de disolución de España"

Por otro lado, Guerra ha hablado sobre "el riesgo de disolución" de España que, a su juicio, están provocando las fuerzas independentistas. "Hay grupos que quieren desconectar, fragmentar, quitar una parte a España", ha explicado.

En este contexto, el exvicepresidente ha señalado que el "apaciguamiento no es fructífero" porque los independentistas catalanes "están a todas". "Van a destruir el orden constitucional español y no es aceptable", ha añadido.

A su juicio, lo más grave es que sea Quim Torra, el presidente de la Generalitat catalana, el que "suba a la tribuna" y diga "que hay que atacar al Estado".