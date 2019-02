Fracasa un intento 'in extremis' de Pablo Iglesias ante Puigdemont para salvar el Presupuesto

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mantenido en las últimas horas contactos múltiples con las fuerzas independentistas y el Gobierno, para tratar de salvar 'in extremis' los presupuestos generales del Estado, pero ha fracasado en sus gestiones.

Fuentes de la dirección de Podemos han confirmado a Efe, tal y como adelanta La Sexta, Iglesias ha hablado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con representantes del PdeCat y de ERC para proponerles una mesa de diálogo sobre Cataluña en la que estuvieran todos los grupos parlamentarios del Congreso.

Mesa en la que, a propuesta de Podemos, el PNV podría haber tenido un papel destacado, algo que el grupo vasco estaba dispuesto a estudiar según las fuentes consultadas por Efe.

No obstante, desde el Gobierno se ha rechazado la oferta de Pablo Iglesias y sus intentos de salvar 'in extremis' las cuentas del Estado.

Una propuesta que, además, según las fuentes consultadas, tampoco aceptaba todo el independentismo.

"¿Hay alguien normal decidiendo el Presupuesto?"

Eduardo Madina, ex secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, preguntaba "¿qué nos ha pasado?" tras conocer el contacto del líder de Podemos con el ex presidente fugado de la justicia.

"Uno va viendo que se baten todos los récords de imprevisibilidad. ¿Qué nos ha pasado? Para que escuchemos que alguien ha llamado a una persona fugada de la justicia para salvar el Presupuesto de 48 millones de habitantes y que le demos una cierta normalidad", ha valorado en la Cadena Ser.

Madina ha mostrado su sorpresa por quien "está decidiendo el Presupuesto", señalando a "un señor en el TS", en referencia a Junqueras, "y otro en Waterloo", por Puigdemont. "¿Hay alguien normal decidiendo el Presupuesto?", ha vuelto a preguntar.

Luego, ha dejado un recado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "¿Qué nos ha pasado? ¿Quién le ha dado las llaves para que un señor en Waterloo y otro en el Supremo decidan el Presupuesto. Y quién ha mezclado un problema territorial de primero nivel con la aprobación del Presupuesto. ¿Todo esto es negociable?".

"Tras 13 años como diputado me cuesta reconocer como propias cosas que durante años sí sentí así. He estado dirigiendo hasta seis negociaciones pero nunca levanté un teléfono con prefijo a Waterloo ni pedí a nadie que hablara con alguien que está en el Tribunal Supremo", ha dicho el ex diputado socialista. "Va a récord. ¿Qué nos ha pasado?".