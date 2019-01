Pepu Hernández, candidato sorpresa de Sánchez a la alcaldía de Madrid

Pepu Hernández, ex seleccionador nacional de baloncesto y exentrenador del Estudiantes, competirá por el PSOE por la alcaldía de Madrid, según ha adelantado La Sexta y han confirmado fuentes socialista a este periódico.

El entrenador da el paso tras hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Fuentes del PSOE-M advierten de que las reglas internas del partido requieren primarias para la candidatura a la alcaldía incluso aunque Hernández sea independiente, pero su candidatura tendrá muchas opciones de imponerse a cualquier rival en cuanto quede patente que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno.

Hernández es toda una sorpresa. No figuraba en ninguna quiniela y según el PSOE-M no es militante, aunque los que lo conocen aseguran que es "socialista hasta la médula". Llega tras una multitud de descartes. El más reciente fue el exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo que no a Sánchez. También declinaron la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o públicamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Hernández, de 60 años, lleva más de 40 ligado al baloncesto, en concreto al Estudiantes, el equipo madrileño donde jugó cuando era joven el hoy presidente del Gobierno. Ambos estudiaron en el mismo instituto, el Ramiro de Maeztu, aunque Hernández es 14 años mayor que el jefe del Ejecutivo. En 2005 fue seleccionador nacional y después entrenó al Joventut de Badalona.

Hasta ahora, el único aspirante declarado a la alcaldía por el PSOE era el exdiputado Manuel de la Rocha. El calendario del PSOE indica que los que quieran ser candidatos deben presentar su nombre entre el 12 y el 18 de febrero. De haber más de un candidato que obtuviese los avales necesarios, la militancia madrileña votaría en primarias el 9 de marzo.