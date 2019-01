Mario Jiménez, número dos de Susana Díaz: “Calvo y Ábalos también están por debajo de las siglas”

Siempre está a su lado. Mario Jiménez (Moguer, Huelva, 1971) ha sido la punta de lanza del PSOE de Andalucía en el Parlamento regional, donde es el portavoz. Ha dado la cara en momentos duros y también le tocó ser el número dos de la Gestora del PSOE que siguió a la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.

Con amplia experiencia política y orgánica, es uno de los cerebros del actual PSOE andaluz, que pasa por un momento delicado tras la pérdida de la Junta de Andalucía. Las indirectas de la Ejecutiva Federal, con sede en la calle Ferraz de Madrid, sobre una posible renovación del partido y de sus principales caras, no han pasado desapercibidas para Jiménez, que cree Ferraz y el Gobierno debe centrarse en gobernar y asegurar que Sánchez sigue en Moncloa.

¿Cómo va a encarar el PSOE esta nueva etapa? ¿Con una oposición sin cuartel?

Hay que esperar a conocer la estructura de gobierno y sus primeras medidas. El ya presidente está más obsesionado con el pasado que con proponer un proyecto de futuro. Su discurso de investidura fue un batiburrillo, consecuencia de sumar de manera desordenada lo que ha firmado con Ciudadanos y con la ultraderecha de Vox. Es un caos. No hay un proyecto de cambio para Andalucía. No hay una línea clara, pero sí tiene una actitud de revancha. También hay un intento de ocultar lo que ha pactado con la ultraderecha, aunque todos lo conozcamos.

¿Llegará al final de la legislatura?

No sé hasta dónde llegarán. El comienzo ha sido complicado. Antes de constituirse ya ha tenido su primera crisis de Gobierno por las competencias de Familia. Albert Rivera, que está ejerciendo un papel de tutela que resulta impresentable, dijo hace unos días que habría que ir a elecciones dentro de muy poco. Al día siguiente, Ortega Smith [Vox] dijo algo muy parecido. Dos de los tres socios del tripartito de la ultraderecha ya han dicho que probablemente haya que ir a elecciones. No presagia nada bueno.

Vox, con un programa de odio, ya ha dicho que en Andalucía nada saldrá adelante sin su visto bueno. Ciudadanos va a tener que dar muchas explicaciones

¿Intentará el PSOE-A convencer a Ciudadanos de que este Gobierno no es una buena idea para sumar al partido naranja a una moción de censura?

La cara de los diputados de Ciudadanos durante todo el debate de investidura y, especialmente, cuando intervinieron el portavoz del Vox y la del PP (que blanqueó las medidas de Francisco Serrano), da la sensación de que piensan que se han equivocado. En cualquier caso, han tomado la decisión. Y la decisión los ha descentrado, los ha arrojado al espacio de la derecha radical. Al mismo tiempo, han abandonado el espacio de centro que pretendían ocupar. Se van a encontrar muy incómodos porque tanto el PP como Vox tienen una agenda política muy de derechas, muy reaccionaria. Vox, con un programa de odio, ya ha dicho que en Andalucía nada saldrá adelante sin su visto bueno. Ciudadanos va a tener que dar muchas explicaciones.

Susana Díaz podría haber optado por otra fórmula más cómoda desde el punto de vista personal, pero hay que estar a las duras y a las maduras

Formalmente nada le obliga, pero tras la pérdida de la Junta, ¿puede seguir el PSOE andaluz con el mismo rumbo y con Susana Díaz al frente?

De manera inmediata se ha asumido que el papel que le toca al PSOE y a Susana Díaz es el de la oposición. Podría haber optado por otra fórmula más cómoda desde el punto de vista personal, pero su compromiso y su vinculación la ha llevado a no despreciar el voto mayoritario de los ciudadanos. Susana nunca rehuye sus responsabilidades y más de un millón de personas votaron al PSOE. Hay una lección que todo el mundo tiene que valorar muy positivamente. Ganes o pierdas, hay que asumir la responsabilidad que te dé el Parlamento. En el debate vimos una imagen con mucha fuerza. La presidenta del Gobierno se levantó de los asientos verdes [reservados a la Junta] para subir a la tribuna y dar la réplica al que ahora es el jefe del Gobierno. Hay que estar a las duras y a las maduras y Susana Díaz y el PSOE no eluden sus responsabilidades.

La Ejecutiva Federal tiene que aplicarse sus propias lecturas de los estatutos. Corresponde a la militancia, y a nadie más, establecer la tarea que todos tenemos en el partido

Esta semana, Carmen Calvo, vicepresidenta y número cuatro del PSOE, advirtió de que nadie en el partido estaba por encima de las siglas. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y número tres socialista, recordó que los militantes pueden revocar el mandato de un líder del partido. A ambos les preguntaban por Díaz. ¿Está siendo leal la Ejecutiva Federal con el PSOE-A?

La Ejecutiva Federal tiene que aplicarse sus propias lecturas de los estatutos. Corresponde a la militancia, y a nadie más, establecer la tarea que todos tenemos en el partido. Todos estamos por debajo de las siglas del partido, pero también la vicepresidenta y el ministro de Fomento, que son la secretaria de Igualdad y el de Organización. Los órganos en Andalucía tomaron sus decisiones antes y después de las elecciones. Ferraz tiene que orientarse a la tarea de Gobierno y no cometer errores para garantizar que cuando llegue el momento y el presidente convoque las elecciones, todo el partido esté unido y se renueve la confianza que nos permita mantener el Gobierno de la nación. El partido tiene que estar unido para las elecciones municipales. El Gobierno tiene una tarea muy difícil por delante y la orientación fundamental de la vicepresidenta y el ministro debe estar en su tarea institucional, para por ejemplo sacar adelante los Presupuestos.

¿Hay quien menoscaba esa unidad que usted reclama?

Hay gente con más y menos experiencia, pero todos saben que sólo se puede gobernar en España si el PSOE saca unos buenos resultados en todo el territorio. Y Andalucía ha aportado a la victoria por encima de otras federaciones. En torno al 20% del grupo parlamentario en el Congreso procede de Andalucía a pesar de que somos el 18% de la población.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos del PSOE, una resolución en la que se apoya el 155 o se denuncia la bilateralidad con la que el Gobierno de España trata a Cataluña. ¿Se verán ahora mociones así en el Parlamento de Andalucía? ¿Tiene que endurecer el tono el PSOE?

A eso me refería. Ferraz tiene que implicarse a la tarea de Gobierno precisamente para que haya un pronunciamiento conjunto del partido en todos los territorios y no haya divisiones ni posiciones distintas. Es una tarea importante para que nuestros adversarios no se aprovechen.

Sánchez dijo la semana pasada que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político, pero desde el PSOE-A se advierte de que es en Andalucía donde se abre. ¿Puede irrumpir Vox con tanta fuerza en el resto de España? ¿Se producirá la misma desmovilización de la izquierda?

Al primer Parlamento al que llegaron Ciudadanos y Podemos, con la salvedad de Ciudadanos en Cataluña, donde nació, fue a Andalucía. Se ha cerrado una etapa de gobierno del PSOE en Andalucía, pero se está abriendo un ciclo político. Son las primeras elecciones que se celebran después del 1 de octubre y todo lo que ha pasado en Cataluña. Es aquí donde por primera vez se están midiendo las consecuencias de todo ello. El nacionalismo siempre acaba generando un nacionalismo en frente. El nacionalismo radical e independentista ha provocado una radicalización nacionalista de la derecha en España y eso es algo que se ha medido por primera vez en Andalucía.

Si no hay una respuesta, si no vemos el peligro que el eje territorial tiene para las políticas de izquierdas, podemos encontrarnos con una situación parecida en el resto de España

¿Qué consecuencias tiene para el PSOE?

Si no hay una respuesta, si no vemos el peligro que el eje territorial tiene para las políticas de izquierdas, podemos encontrarnos con una situación parecida en el resto de España. No sólo ha afectado al partido del Gobierno en Andalucía sino a la otra fuerza, Adelante Andalucía. El conflicto territorial ha provocado una incomparecencia del electorado de izquierda. Hay que darle importancia a la lucha por la igualdad, a un modelo económico y social que garantice la equidad, al empleo, a los servicios sociales, a la cultura, a los valores… en definitiva, a unos elementos fundamentales que se ven tapados una y otra vez por los pronunciamientos a los que nos arrastran los nacionalistas. El nacionalismo catalán sólo ha servido para engordar a las fuerzas de derechas, pero creo que hay posibilidades de reconducir el debate hacia la agenda que de verdad le interesa a la clase media y trabajadora.