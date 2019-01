Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía con los votos de PP, Ciudadanos y Vox

Andalucía dice adiós al PSOE. Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido investido presidente de la Junta este miércoles, 16 de enero de 2019, camino de los 37 años desde la llegada de los socialistas al poder. Ahora lo ostentará el PP gracias al apoyo de Ciudadanos -que participará en el Gobierno con la Vicepresidencia y varias consejerías- y de Vox.

La votación, sin sorpresas, se ha resuelto con 59 votos favorables (26 de PP, 21 de Cs y 12 de Vox) y 50 en contra (33 del PSOE y 13 de Adelante Andalucía). La mayoría absoluta requerida, de 109 diputados en total, se sitúa en los 55.

"No viene el coco, venimos a trabajar honradamente", ha recalcado Moreno a Susana Díaz, a la que ha pedido lealtad pese a las diferencias. "Creo, sinceramente -ha continuado-, que la humildad ha vencido a la soberbia". La apelada, desahuciada de San Telmo, ha lanzado una dura acusación contra su sucesor: "Suárez enterró el franquismo y usted va a entrar en el gobierno con sus herederos".

Díaz se ha reivindicado ante los parlamentarios y ante Ferraz como líder de la oposición. Ha antepuesto a Moreno que no pondrá en cuestión la "legitimidad" del ejecutivo, lo que no significa que no vaya a trabajar para recuperarlo. Asimismo, se ha comprometido a defender el autogobierno y la igualdad.

Por distinto motivo, también ha sido noticia Teresa Rodríguez, líder de Podemos en la región, que ha podido intervenir pero se ha visto obligada a abandonar el pleno por una bajada de azúcar.

Su primer Consejo de Gobierno, en Antequera

La comparecencia más 'esperada' era la del portavoz de Vox, Francisco Serrano, con un discurso en línea con el mensaje lanzado por la formación de Santiago Abascal desde que pasó al primer plano mediático tras la obtención de 12 escaños en las elecciones del 2 de diciembre.

"Representamos a los españoles que estamos hasta el gorro del lenguaje inclusivo", ha dicho en el estrado, 24 horas después de calificar de "kale borroka" la protesta feminista a las puertas del Parlamento de Andalucía.

Este viernes, Moreno tomará posesión del cargo, en un acto en el que reunirá a Pablo Casado y a Mariano Rajoy. Siete días después, el viernes 25 -ha anunciado-, dirigirá su primera reunión del Consejo de Gobierno en Antequera (Málaga), para conmemorar el 40 aniversario del pacto que se firmó en esta localidad.