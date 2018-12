El portazo de IU frustra la foto plural que Cs quería para la Mesa del Parlamento andaluz

Tras varios tiras y afloja y muchos nervios, PP, Ciudadanos y Vox se repartirán los principales puestos de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que se constituye este jueves. Los tres partidos han llegado a un pacto a varias bandas que tiene como núcleo el acuerdo entre PP y Ciudadanos que ambos esperan replicar para la investidura de Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta a mediados de enero.

Segunda reunión PP-Cs para gobernar Andalucía. Atlas

Este jueves, la cámara autonómica elegirá a un diputado de Ciudadanos, probablemente Marta Bosquet. El partido naranja tendrá otro puesto más. PP y PSOE también tendrán dos cada uno, mientras que Vox, una formación detestada por los socialistas y por Adelante Andalucía, y también incómoda para Cs, obtendrá el séptimo sillón en la Mesa del Parlamento andaluz.

PP y Ciudadanos anunciaron en la mañana de este miércoles un acuerdo que aseguraba que los cinco partidos de la cámara tendrían representación. Ciudadanos corrió a recordar que, si bien Vox obtendría un puesto, Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, también.

El portazo de Maíllo

A última hora de la noche, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, hizo saber al líder de Ciudadanos, Juan Marín, que no quería el puesto que le ofrecía. "No nos hemos planteado vuestra propuesta. Nos vamos a votar a nosotros mismos porque no queremos ningún acuerdo con vosotros", relata Marín que le dijo Maíllo.

Por ese motivo, Ciudadanos anunció que sometería dos candidatos a la votación de este jueves (y no el aspirante a presidente previsto) con la seguridad de que ambos saldrán adelante. Si hasta este miércoles por la tarde la derecha tendría cuatro puestos y la izquierda tres, el portazo de Adelante Andalucía hará que la proporción sea de cinco a dos, siendo estos últimos los que le corresponden al PSOE por su peso específico en la cámara en unas votaciones secretas y en urna.

La composición de la Mesa y quien la presida tiene trascendencia. Es en ese órgano donde se ordenan los trabajos y esto cobra una importancia capital cuando las mayorías no están claras en el hemiciclo, algo más que probable incluso aunque PP, Cs y Vox invistan a Moreno.

Una malograda foto plural

Marín buscaba una foto plural y, con tal de tener la presidencia, estaba dispuesto a renunciar a su otro puesto para que entrase Adelante Andalucía, con cuyos responsables tomó un agradable café en Jerez esta misma semana a pesar de que ahora Maíllo dice no querer saber nada de la derecha. Vox entraba, sí, pero también Podemos e Izquierda Unida. No se trataba entonces de un pacto de derechas sino de la representación de la pluralidad.

Esa foto servía a Ciudadanos para despegarse de Vox, partido con el que sólo se ha reunido el PP. Este miércoles, el número dos del PP nacional, Teodoro García Egea, mantuvo hasta dos reuniones con Javier Ortega Smith, su homólogo en Vox, con quien llegó a firmar un acuerdo sobre la Mesa en la sede de la cámara autonómica.

Después, Santiago Abascal, líder de Vox, lamentó las "extrañas piruetas" de estos días, en los que hubo contactos entre Ciudadnos, el PSOE y Adelante Andalucía, y confirmó el acuerdo para la Mesa, aclarando que no garantiza aún el apoyo a la investidura del líder regional del PP.

1) Ahora sí: Después de que Cs y PP hayan pedido oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para VOX, podemos hablar de acuerdo. La presidencia del Parlamento será para Cs y la mayoría de la mesa será para PP-Cs -VOX, como votaron los andaluces. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de diciembre de 2018

El PSOE, con reivindicaciones excesivas, según Ciudadanos, perderá la presidencia del Parlamento al exigir su presidencia y otros dos puestos. Su insistencia en que se respete su posición de partido más votados ha logrado, por el momento, el aislamiento respecto a los demás partidos.