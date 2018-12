García Egea duda de que Sánchez "promueva el cumplimiento de la legalidad" y pide que "tome el control de los Mossos"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, duda de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "promueva el cumplimiento de la legalidad", teniendo en cuenta su actuación en Cataluña, y cree que debería "tomar el control de los Mossos".

En una entrevista para el programa El Objetivo de La Sexta, el secretario popular ha juzgado que a cada uno "lo definen sus acciones", y las acciones de Sánchez "ponen en duda que promueva el cumplimiento de la legalidad". A juicio de Egea, su disposición para indultar a los presos separatistas, y la nula actuación ante las actuaciones de los CDR, que cortaron la AP-7 y prometen disturbios el próximo 21-D ante la celebración del Consejo de Ministros, ponen en tela de juicio "la historia del PSOE".

Según García Egea, el presidente del Gobierno está "dejando que se corten autovías y que en Cataluña se hable de Puigdemont, los CDR y de Torra en vez de supercomputadoras". "En vez de ir y blindar el Consejo de Ministros debería blindar los derechos y libertades de los catalanes", ha añadido.

El popular cree que Sánchez debería actuar porque "tiene la obligación de poner orden en Cataluña". Y pide que tome "el control de los Mossos, porque las fuerzas de seguridad del Estado no están protegidos frente a las agresiones".

Vox no le preocupa "en absoluto"

Preguntado por la irrupción de Vox en Andalucía, ha asegurado que "no están preocupados en absoluto". Y sobre la reunión que mantuvo Juanma Moreno con el líder de Vox en la región, ha considerado que el candidato popular "tiene todo derecho a hablar con otras fuerzas constitucionalistas". "Me hubiera preocupado que hablara con Rufián", ha apostillado.

Sobre si el PP llegará a presidir la Junta, Egea no aguarda dudas de que Moreno "será presidente porque hay mayoría de fuerzas del cambio que así lo posibilitan". Bajo su opinión, a pesar de que "no es la lista mas votada", los andaluces "han pedido cambio y por ello creo que sera presidente". Aunque no ha detallado si ese Gobierno se articularía con el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, como vicepresidente.

Egea también ha dudado que Unidos Podemos se sitúe dentro del marco constitucional ya que "si el señor Iglesias no reconoce la bandera, no se sitúan muy dentro del sistema constitucional". Y ha considerado que aunque "se ponen muchos nombres, al final son los comunistas de toda la vida".