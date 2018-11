El PSOE espera que Zarzuela explique el encuentro de Juan Carlos I con el heredero saudí

El PSOE no sabe o no contesta sobre la controvertida foto del rey emérito, Juan Carlos I, con el heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman. Ambos se vieron este fin de semana durante el Gran Premio de Abu Dhabi (Emiratos Árabes) de Fórmula 1 y el cordial encuentro ha generado críticas por ser Salman (conocido como MBS) el responsable al que Gobiernos y agencias de seguridad internacionales sitúan tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en octubre en el consulado saudí.

"Lo más interesante es que sean otras instancias, en este caso la Casa Real, las que dé explicaciones", ha dicho este lunes Esther Peña, portavoz del Comité Electoral socialista, en una rueda de prensa en la sede del partido.

Los socialistas destacan que el encuentro "no estaba en la agenda oficial" y que ellos sólo conocen las actividades del jefe del Estado, Felipe VI. "No opinamos. No podemos entrar en esa línea, no vamos a entrar", en palabras de la portavoz.

Las palabras de Peña contrastan mucho con las pronunciado por ella misma, semanas atrás, cuando condenó el asesinato de Khashoggi y pidió una investigación internacional para esclarecer lo ocurrido.

Por otra parte, Peña también ha arremetido duramente contra lo que considera una curiosa coincidencia de intereses en Andalucía, donde este domingo se celebrarán elecciones autonómicas.

"Nos llama mucho la atención que PP y Cs vayan a remolque del laboratorio de ideas de VOX en Andalucía", ha dicho Peña. "Es VOX el que marca la hoja de ruta de la derecha en Andalucía", según ella, que al mismo tiempo ha pedido a Ciudadanos que aclare qué tiene en común con la formación que, según diversas encuestas, como la de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, obtendría entre 3 y 5 diputados (de 109) y el 6,5% de los votos.

"Los andaluces se merecen que nos expliquen Ciudadanos y Albert Rivera si van a pactar con Vox", ha dicho, interpelando directamente al presidente nacional naranja y no al candidato en Andalucía, Juan Marín, al que aseguró que los andaluces conocen poco.

Sin embargo, Peña no ha descartado en ningún momento que el PSOE pueda pactar con Ciudadanos y reeditar el pacto de 2015 en caso de que den los números y la alianza con Adelante Andalucía, donde se integra Podemos e IU, no sea posible. Según Peña, el PSOE pactará en función del programa. Fuentes socialistas aseguran que sólo se descartan "al PP y Vox".