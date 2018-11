Sánchez sobre los Presupuestos: "Si no llegamos a acordarlos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido ahora, en un enésimo cambio de opinión, que si no logra aprobar los Presupuestos Generales no podrá llegar al final de la Legislatura como venía asegurando.

"Si no llegamos a acordarlos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada", ha asegurado en la jornada The Spain Summit, que ha organizado en Madrid The Economist.

Sánchez ha hecho estas declaraciones un día después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sugiriera que era posible tener un adelanto de las elecciones al próximo 26 de mayo, uniéndolas a las locales y regionales.

Eso sí, el presidente ha asegurado durante su intervención que, cuando tome la decisión, lo hará "sólo en base a un único objetivo: al interés general del país". "No lo voy a hacer en aras del interés de mi partido ni porque me lo indique este partido este otro", ha añadido.

Sánchez ha insistido en que el problema no es sólo los números sino la actitud de PP y Ciudadanos: "Yo asumí unos Presupuestos Generales del Estado que no eran míos, que había rechazado y nuestra vocación es tratar de llegar a un acuerdo presupuestario. El problema es que PP y Ciudadanos no quieren saber nada de ellos y los independentistas piden cosas que no tienen nada que ver con los Presupuestos".