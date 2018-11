Podemos presiona a Sánchez para que elija: o presenta Presupuestos o elecciones ya

Pablo Iglesias lo dejó claro este domingo en un mitin en Nou Barris (Barcelona) al pedir a los partidos independentistas que apoyasen los Presupuestos Generales del Estado que deberán ser remitidos al Congreso tras el acuerdo firmado en Moncloa por el propio líder de Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su contenido "se saca sólamente adelante si sale la votación en los Presupuestos". Es "la única manera", según él.

En otras palabras, Iglesias está en contra de la opción, ya muchas veces sugerida por Sánchez y por su Gobierno y grupo parlamentario, de pasar al plan B de gobernar por decreto en caso de que los partidos independentistas mantengan su "no" a las cuentas públicas que reafirman todos los días.

"¿Todo esto se puede conseguir por la vía de decretos leyes concretos, que es lo que dicen algunos últimamente? Pues no. Si fuera tan sencillo como eso, no habría Presupuestos Generales del Estado. ¿Alguien piensa que con los Presupuestos del PP se puede conseguir lo que hemos arrancado? ¿Que con una Mesa del Congreso controlada por el PP y Ciudadanos no van a poner todas las dificultades del mundo a esos supuestos decretos?" ¿Qué pasa si no se aprueban los Presupuestos? "Asumamos que vamos a elecciones", dijo entonces Iglesias.

El escenario ha variado desde el domingo. Tanto, que el Gobierno ya se plantea no presentar al Congreso las cuentas públicas para 2019 ante la expectativa de que el pleno los acabe tumbando. La idea fue trasladada por Sánchez a un grupo de periodistas el pasado martes en un encuentro restringido, según varias fuentes consultadas por este periódico. Y, a pesar de eso, al día siguiente dijo que su intención era presentarlos a principios de diciembre, como lleva semanas avanzando. Lo mismo dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asegura trabajar "día y noche" para "darle a la tecla" y presentarlos. Otros miembros del Ejecutivo y de la dirección socialista consultados por EL ESPAÑOL calcan en privado el mensaje.

Rectificación y ruptura con Podemos

¿Serán presentados los Presupuestos? No hacerlo no sólo sería una rectificación de gran envergadura de Sánchez, al que cada día le recuerdan con un vídeo alguna declaración en la oposición en la que reclamaba lo contrario a algo que ahora impulsa desde el Gobierno.

Podemos cree que, de no presentarse los Presupuestos, Sánchez debería convocar elecciones inmediatas. "Los Presupuestos son sagrados", explican fuentes de la dirección morada. En ese sentido, las relaciones con Unidos Podemos quedarían tocadas de muerte o directamente se romperían. ¿Para qué llegar a un acuerdo presupuestario y presentarlo con firma oficial en Moncloa si después se devuelve a un cajón?

"Sin Presupuestos, el Gobierno se quedaría en una posición muy débil", explican. Y eso vale tanto para el supuesto en el que el Congreso los tumbe como, por supuesto, si el Gobierno decide no presentarlos.

"Hemos hecho un gran esfuerzo, Pablo Iglesias en particular, por dar forma a la mayoría de la moción de censura. Y luego hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno bueno para la gente. Lo que queremos es que Sánchez se esfuerce de una vez en conseguir los apoyos suficientes", explican las mismas fuentes, que advierten además de que hay muchas medidas en el documento firmado que no se tramitan en un proyecto de Presupuestos y otras que no pueden impulsarse sin él.

¿Qué hacer con los decretos?

Podemos sugiere que, si no se presentan los Presupuestos, la alianza estratégica con el Gobierno habrá llegado a su fin. En la práctica, Sánchez estará solo, ya que PP y Ciudadanos mantienen una guerra sin cuartel contra él, PDeCAT y ERC priorizan la independencia y el PNV se pone de perfil.

Sin embargo, las advertencias moradas tienen una cara b. Si Sánchez decide no convocar elecciones (potestad de la que sólo él dispone) y tramitar como decretos las principales medidas de los Presupuestos, obligará a posicionarse a todos los grupos en cada ocasión.

Y, ahí, tanto Unidos Podemos como otros partidos pueden tener que enfrentarse a difíciles elecciones. Se da por hecho que Sánchez decretará la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que en el acuerdo con Podemos incluye un incremento del 22% hasta los 900 euros. ¿Podría decir "no" Unidos Podemos o ERC a una medida así?

Fuentes cercanas a Iglesias aseguran que verán cada decreto por sus méritos y avanzan que no podrán oponerse a aquellas medidas que calquen su programa o el acuerdo con el PSOE. Aunque no haya concesiones ni generosidad en nada más y todos los partidos, también Podemos, reclamen a Sánchez que pliegue velas y convoque a los españoles a votar.