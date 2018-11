Casado no admite "lecciones" de Rivera: "El PP es el único que puede liderar el constitucionalismo"

Pablo Casado busca abrirse hueco en Andalucía y en el conjunto de España como clara alternativa al PSOE. Y, para ello, este domingo ha criticado duramente a Albert Rivera por haber pactado las investiduras de Susana Díaz y Pedro Sánchez, aunque esta última no salió adelante. Además, ha afeado el "ruido" que Ciudadanos ha hecho este domingo en Alsasua (Navarra), con un mitin en el que participó el filósofo Fernando Savater y Beatriz Sánchez, víctima del terrorismo, en medio de una fuerte tensión.

"Hoy ha habido un acto en Alsasua. Y nosotros, como PP, hemos estado ahí. Pero tenemos que recordar que nosotros fuimos el 24 de junio al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua para dar un abrazo a sus agentes, condenar las agresiones que habían tenido y decir que el PP no iba a permitir que Navarra se convirtiera en el anexo de nadie y que los abertzales acabaran con una rica historia foral y española. Pero lo hicimos hace cuatro meses sin necesidad de hacer ruido porque es lo que hemos venido haciendo desde hace 40 años", ha dicho Casado en un acto de Nuevas Generaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz). "Ahora nadie nos va a dar lecciones de cómo tenemos que hacerlo", ha advertido a Rivera.

Pelea por el constitucionalismo

"Nosotros tenemos muy claro que sólo el PP puede liderar al constitucionalismo en España", ha dicho. La prueba es que el PP "es el único partido que no ha pactado con el PSOE en Andalucía y no va a hacerlo. El único partido que no pactó con Pedro Sánchez y no va a hacerlo", según él.

"Aquellos que han estado haciendo sobrevivir a Susana Díaz difícilmente pueden represrentar ahora un cambio. O lo que es más grave, difícilmente quien quería que Pedro Sánchez gobernara en España en 2016 va ahora a impedir que Pedro Sánchez siga gobernando en España como parece que dicen ahora en Ciudadanos", ha advertido.

La "felonía" de Sánchez

El líder del PP también ha criticado la "felonía" que, según él, constituye el escrito de acusación de la Abogacía General del Estado, en la que se reclaman penas sensiblemente inferiores a las de la Fiscalía para los líderes independentistas procesados, a los que no se les acusa de rebelión.

Es "una felonía, es absolutamente inadmisible" que sólo tiene un objetivo, que Sánchez pueda "intentar resistir en el banco azul", el reservado al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Casado vincula ambas cosas ya que la Abogacía depende orgánicamente del Ministerio de Justicia.

Según él, lo que ha hecho Sánchez es "venderse al independentismo a través de pedir los indultos claramente" para los líderes independentistas, en caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo.