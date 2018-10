Borrell reconoce el "error" de vender acciones de Abengoa cuando era consejero

Fue un "error". La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cree que Josep Borrell, hoy ministro de Exteriores, utilizó "información relevante que no había sido utilizada" cuando era consejero de la empresa Abengoa para vender un paquete de acciones de la compañía por valor de 9.000 euros en nombre de su exesposa, Carolina Mayeur.

Este miércoles, Borrell ha asegurado que la venta "no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar".

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno, en la que el ministro reconoció sus errores y admitió que no recurrirá la sanción administrativa que le puede imponer la CNMV si convierte en firme su decisión, que él sólo va a recurrir ante ese organismo.

"Debo decir que no comparto la resolución de la CNMV y que he mantenido con rotundidad a lo largo de la tramitación del expediente, que no hice uso de información de la que hubiera podido disponer en mi condición de consejero de Abengoa. Y esta convicción la mantengo hoy en día y estoy convencido de que se vería reconocida de llevar adelante mi defensa en los tribunales de justicia", ha dicho.

El conflicto de interés

Sin embargo, no llegará a ese extremo porque para ello debería presentar antes un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño. Es decir, una compañera suya en el Consejo de Ministros.

"Me cabe la posibilidad de recurrir esa decisión. Pero resulta que para llegar a someterme a la decisión de los tribunales de justicia, debo pasar necesaria e inevitablemente por un recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía", una situación "anómala".

"No me parece políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas. Creo que todo el mundo puede comprender la dificultad política, por no decir la improcedencia, de que un miembro del gobierno recurra ante el propio gobierno del que forma parte", ha dicho.

"Renunciar a la posibilidad de recurrir"

"He decidido, por responsabilidad política, renunciar a la posibilidad de recurrir que ejercería si fuese un simple ciudadano y aceptar la sanción por una falta administrativa que corresponda, aunque esté en desacuerdo con ella y la considere injusta", ha dicho Borrell.

El ministro ha recordado que, si hubiera utilizado información privilegiada, no habría perdido buena parte de su dinero sino que en todo caso se habría podido lucrar gracias a su puesto como consejero.

Desde que trascendió el expediente de la CNMV, la oposición ha cargado duramente contra el ministro. Según José Ramón García Hernández, portavoz de Exteriores del PP, Borrell es el sexto de una lista de ministros tocados o dimitidos. El PDeCAT ha pedido recientemente su reprobación como ministro y varios partidos han advertido de que si no aclara todos los extremos del caso, reclamarán su dimisión.