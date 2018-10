Saleh, libre en España: "Tras cuatro años, he visto amanecer, pero quedan presos políticos en Venezuela"

Lorent Saleh ha llegado a España emocionado por "ver amanecer, por fin tras cuatro años", y por hacerlo "en un país libre". Saleh fue excarcelado por el régimen chavista este viernes, después de cuatro años encarcelado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin acusaciones ni juicio contra él.

"España ha hecho una labor increíble, yo creo que va a ser muy difícil poder retribuir todo lo que han hecho", ha declarado Saleh, de 30 años, nada más bajarse del avión. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, al aeropuerto han ido a recogerlo la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra; Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular -partido del preso político Leopoldo López- el director del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, y la asistente de la ONG Foro Penal Venezolano, Isabel Cristina Álvarez.

Saleh ha reclamado, emocionado, que siga la lucha por la libertad en su país, sometido a una dictadura brutal que lo ha hundido en la mayor crisis política, económica institucional y de abastecimiento de su historia. "Hay compañeros que siguen detenidos, presos políticos inocentes, que están ahí entre rejas".

El líder opositor venezolano Lorent Saleh, a su llegada a España. E.E.

El joven líder opositor fue detenido hace cuatro años por supuestas actividades subversivas contra el régimen, pero desde entonces nunca ha sido acusado formalmente. Junto a él volaban desde Caracas a Madrid Antonio Pérez Hernández, exembajador de España en Venezuela, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo de Laiglesia. "No me esperaba para nada la liberación", ha reconocido Saleh. "Me habían dicho un día antes que empezaba un nuevo proceso, pero no sabía cuál era".

El también dirigente del partido democrático Primero Justicia, cuyo líder es el excandidato presidencial y exgobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, supo que sería liberado cuando lo montaron "en una patrulla camino del aeropuerto" de Maiquetía. "Todavía estoy tratando de asimilar lo que está pasando", ha reconocido entre lágrimas.

"Hay gente que sigue secuestrada por el régimen y que merece cruzar el puente como yo lo crucé", ha dicho Saleh. "No lo podemos dinamitar", ha añadido, avalando de esta manera las gestiones del Ministerio de Exteriores español, dirigido pro Josep Borrell, inspirador de un acercamiento a su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, para "lograr un clima de entendimiento" que promueva "un diálogo entre venezolanos" que devuelva la democracia al país caribeño. "Hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver otra vez la libertad".

Saleh ha agradecido su apoyo "a la comunidad de venezolanos aquí en España" y a la eurodiputada Becerra, impulsora de la candidatura al Premio Sajárov a la Libertad de Conciencia 2017 que recayó en los presos políticos y la oposición democrática en Venezuela. "No dejemos la lucha, por favor, vamos a sacar a los compañeros que allí quedan, inocentes", porque como él, "ellos necesitan ver el sol, y necesitan ver la noche, como yo después de cuatro años".