Iglesias se jacta de tener cogido a Sánchez: "Nunca tuvimos tanta influencia"

"Nunca Unidos Podemos tuvo tanta influencia en el Gobierno de España como estamos teniendo ahora", asegura Pablo Iglesias. "Modestamente tenemos razones para estar satisfechos", según él. El líder de Podemos asegura ser el motor del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no forme parte del Ejecutivo.

En una entrevista en el programa El Objetivo, de La Sexta, Iglesias ha reivindicado la influencia de su partido en Pedro Sánchez que, según él, es decisiva. Se basa en las medidas que ambos están negociando de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Pero no solo.

"Ahora se habla del Valle de los Caídos", ha explicado. "Cuando Unidos Podemos existe, ese debate se plantea", ha dicho. De igual modo, ha atribuido a la irrupción de su partido en la vida política la dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura y de Carmen Montón como titular de Sanidad. "Antes no dimitían", ha dicho.

Pero Iglesias reivindica también éxitos en materia presupuestaria y social: "Se acaban los acuerdos en educación", España ha firmado un tratado de "no proliferación nuclear", se ha planteado reconocer a Palestina como Estado. "Estamos hablando de vivienda" o de subir las pensiones con arreglo al IPC, así como de "permisos iguales e intransferibles" de maternidad, ha dicho a preguntas de la periodista Ana Pastor.

Sin embargo, muchas de esas propuestas, la mayoría, son compartidas con el PSOE y, de hecho, figuraban en su programa electoral. Es el caso de las pensiones, Palestina (donde no hay avances) o la no proliferación nuclear, entre otras, según puede comprobarse en el último programa socialista.

Delgado: no dimisión sin consecuencias

Iglesias también ha pedido la dimisión de la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia, por sus reuniones con el excomisario José Manuel Villarejo. "La considero buena ministra y fiscal muy solvente", pero "hay situaciones que no se pueden consentir y tenemos que ser coherentes", ha dicho. "Es gravísimo que alguien pueda tener ese tipo de conversaciones", ha lamentado respecto a las alusiones a una red de prostitutas con Villarejo al frente.

Pese a todo, Iglesias no dejará de negociar los presupuestos con Sánchez si mantiene a Delgado. "Si la pregunta es si vamos a romper las negociaciones de presupuestos porque la ministra no se vaya, la respuesta es no", ha dicho. El líder de Podemos también ha pedido al ministro de Ciencia, Pedro Duque, que explique si se ahorró impuestos al crear una sociedad patrimonial para gestionar sus dos viviendas, pero tampoco ha aclarado si reclamará qué hará si se confirma y Sánchez lo mantiene.

Impuestos a los ricos y al diesel

Iglesias ha explicado sus prioridades en materia fiscal y ha asegurado no renunciar a un impuesto a la banca aunque Sánchez lo haya descartado ya. El líder de Podemos seguirá reclamando un aumento en el impuesto de Sociedades que inyecte 1.000 millones al año en las arcas públicas, así como subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no a los que ingresen más de "140.000 o 150.000 euros", como se comprometió el presidente socialista, sino a los que ganen más de 120.000. "Estamos cerca de un acuerdo", según él.

Iglesias quiere que el Estado gane recursos gracias al impuesto de sociedades, el IRPF, uno nuevo sobre la banca y la lucha contra el fraude fiscal, pero no gravando a los propietarios de vehículos diesel.

"Antes les decían que tenían que comprarse un coche diesel y ahora que les van a freir a impuestos", ha lamentado. No es la forma "más sensata", según él. "La política fiscal del Gobierno no se puede fundamentar en el diesel".

Iglesias, cuyo partido está varios puntos por debajo en todas las encuestas respecto a las últimas elecciones, es optimista. Cree que la legislatura va a durar. "Creo que va a haber acuerdo de presupuestos y que va a haber elecciones en 2020", ha dicho. Así se lo ha transmitido Sánchez, según él.