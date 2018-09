Sánchez sofoca la presión interna: “El PSOE y el Gobierno mantienen su apoyo a Montón”

"Tanto la dirección del PSOE como el Gobierno mantiene el apoyo a la ministra porque cree en las explicaciones que está dando". Se acabaron las dudas, al menos de momento. Este martes, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha comparecido por sorpresa en el Congreso de los Diputados, recalcando que lo hacía como secretario de Organización socialista y no como ministro de Fomento, para tratar de sofocar la presión interna que apuesta por la marcha del Ejecutivo de la titular de Sanidad, Carmen Montón.

La ministra está en el ojo del huracán por las supuestas irregularidades sobre su título de máster en Igualdad, en la Universidad Rey Juan Carlos y en el mismo instituto en el que obtuvieron los suyos el presidente del PP, Pablo Casado, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Tenemos plena confianza en la trayectoria de la ministra y en que su actuación con relación al curso de este máster fue siempre con la voluntad de enriquecer su conocimiento", ha dicho Ábalos. El dirigente socialista pretende acabar así con dos días de silencio oficial del PSOE y el Gobierno.

Hasta ahora, el Ejecutivo se limitaba a valorar que la ministra estaba dando explicaciones ágiles y amplias, pero los nervios en el partido iban en aumento, como ha informado EL ESPAÑOL. Moncloa no garantizaba su continuidad más allá de constatar que seguía oficialmente en su puesto y la presión de la oposición y mediática ha ido en aumento desde que este lunes se publicasen las primeras informaciones en eldiario.es sin que una rueda de prensa de Montón pudiera neutralizar las dudas sobre su honestidad.

"O se va o se va. Ya está tardando y no concibo otra cosa", explicaba este mismo martes por la mañana uno de los miembros de la Ejecutiva con un cargo relevante. "¿Qué diferencia hay con Casado?". "Su posición es insostenible. Con su actitud lo que está haciendo es blanquear a Casado", explicaba otro miembro distinto. "Quiero mucho a Carmen, pero la situación no va a mejorar. Si presentamos una moción de censura en Madrid por lo mismo, su situación es insostenible", en palabras de otro más.

En su comparecencia, Ábalos ha recalcado que Montón cursó su máster "con la mejor intención" y "se limitó con claridad a seguir las instrucciones" de la dirección del máster, cuya responsabilidad no puede ser transferida a la ministra, según él.

"En la medida en la que está dando aclaraciones y explicaciones tiene todo el respaldo de la dirección del PSOE", ha dicho.

Sin embargo, los socios prioritarios del Gobierno comienzan a elevar la voz. "No nos han convencido las explicaciones de la ministra. No ha aclarado todo y hay muchas dudas", ha dicho la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra. "No cabe ninguna duda de que la ministra tiene que dimitir" si se demuestran las irregularidades que, hoy por hoy, Montón no es capaz de aclarar.