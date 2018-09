Montón: "No pedí trato de favor, si alguien modificó mis notas no es mi responsabilidad"

Carmen Montón ha asegurado este martes que no va a dimitir porque es "injusto" y que "si ha habido alguna modificación que escapa" de su conocimiento "no es" su "responsabilidad", en referencia a la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos sobre la modificación en noviembre de 2011 de una de sus notas.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha detectado cambios de notas en el expediente de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y está revisando "asignatura por asignatura" para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades.

Así lo ha manfiestado la URJC en un comunicado informando de que en el marco de la investigación abierta desde el pasado mes de junio con respecto al Máster de Estudios Interdisciplinares de Género del Instituto de Derecho Público (IDP), recién clausurado, "se están analizando escrupulosamente" tanto el caso de la ministra Carmen Montón "como los demás casos de ese curso".

"Yo me comunicaba con quién dirigía ese máster y me decía que podía hacerlo a distancia. Yo no he pedido un trato de favor", ha afirmado la ministra de Sanidad sobre el hecho de que pudiese cursar el máster a distancia en lugar de hacerlo presencialmente como indicaban los requisitos

Del mismo modo, se ha remitido en una entrevista en la Cadena Ser a la documentación mostrada el lunes para acreditar que ella cursó las asignaturas antes de presentar el trabajo de fin de máster: "No he cometido ninguna irregularidad y creo que lo puedo acreditar en una parte que es importante". La ministra ha explicado cuando defendió el trabajo lo hizo sin ser concordadora de irregularidades: "Lo entrego porque pienso que lo puedo entregar y nadie me advierte".

Asegura @CarmenMonton a @PepaBueno que en ningún momento pidió trato de favor al máster de la Universidad Rey Juan Carlos https://t.co/rldIfoNBoq pic.twitter.com/khdShELPSO — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 11 de septiembre de 2018

Sobre que Pablo Casado haya sido quien más la ha defendido públicamente, Montón ha aseverado que "con el presidente y la vicepresidenta estoy hablando en todo momento. Él quiere que esté fuerte y de explicaciones claras". "No voy a calificar lo que considere hacer el señor Pablo Casado", ha dicho la ministra.

"Tengo los borradores, conservo el ordenador, los documentos oficiales que facilita la universidad y que deben ser válidos", ha dicho Montón explicando por otra parte que no conserva "la integridad de todos los apuntes ni de los ejemplos prácticos ni de los comentarios de texto".

Montón ha insistido en que no solicitó que se convalidase ninguna asignatura además de pedir que se corrijan los errores: "He pedido una subsanación de errores en cuanto me he dado cuenta de esa situación".