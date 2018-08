'Los Miserables' de Terrassa: el 'flashmob' independentista ¿sin derechos de autor?

El independentismo ya tiene un nuevo himno. La Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) ha versionado la canción Do You Hear the People Sing?, el conocido tema del musical Los Miserables, para realizar un flashmob con una canción titulado "Tot el poble cantará". En el vídeo decenas de personas cantan y se mueven al ritmo de este tema con banderas de Cataluña, lazos amarillos, camisetas a favor de la libertad de los presos y símbolos independentistas.

ANC al ritmo de Los Miserables.

La agrupación de ANC del municipio de Terrassa, en la provincia de Barcelona, ha sido la encargada de sacar a la luz este 'hit'. "Todo el pueblo cantará la melodía de los indignados, es Cataluña quién se rebela y lucha por la libertad", dice el texto que se canta sobre la melodía original compuesta para el musical y la posterior adaptación cinematográfica.

La letra, publicada en la web de la Assemblea de Terrassa, es la siguiente: "Todo el pueblo cantará la melodía de los indignados, es Cataluña que se rebela y lucha por la libertad. Que los latidos de nuestros corazones resuenen fuertes como mil tambores y que un nuevo día comience ahora cuando salga el sol. Lucharás a mi lado. Seremos más fuertes si estamos unidos; más allá de la mentira y la violencia está la paz; sonríe, levántate y lucha por la libertad. Todo el pueblo cantará. Si unimos nuestras fuerzas el enemigo no pasará; el juego sucio y sus abusos no nos podrán nunca acallar;codo a codo rompemos las cadenas de la represión".

Lo que no ha tenido en cuenta la ANC de Terrassa es que esta versión del tema del musical de Los Miserables, a pesar de ser una obra derivada, incumple la Ley de Protección Intelectual porque parece ser que no han pedido permiso para usar la melodía.