Gritos de "viva el Rey" y "no estás solo" a la llegada de Felipe VI a Plaza Cataluña

La llegada del Rey al acto del homenaje a las víctimas del 17-A en la Plaza de Cataluña ha sido distinta a la esperada. Contra todo pronóstico, Felipe VI ha sido recibido al grito "¡Viva el Rey!" y "¡No estás solo!". Una ovación lanzada por un grupo de los asistentes entre el silencio de la gran mayoría. Los Reyes han presidido el principal acto de unas emotivas y sobrias celebraciones en este aniversario de los fatídicos atentados.

El Rey Felipe VI fue recibido con aplausos y gritos de 'Viva el Rey' y 'No estás solo' a su llegada a la Plaza Catalunya. Los catalanes mostraron que están con Felipe VI. #17agosto pic.twitter.com/PyGpTCSBej — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 17 de agosto de 2018

El citado apoyo al monarca mediante gritos de los asistentes llega horas después de la colocación de una pancarta en contra de Felipe VI en la misma plaza donde se celebra el homenaje. A raíz de lo ocurrido, numerosos independentistas han llenado Twitter de comentarios contra lo que consideran "una falta de respeto" a las víctimas por la politización de este acto.

Manifestación para homenajear a las víctimas del terrorismo yihadista,indiciariamente. Digo indiciariamente porque el estado español se niega a investigarloAlgunos de los gritos de los españoles desplazados a Catalunya: "Viva el rey""no estás solo"Es imposible con esta gente — Joan Mani 🎗️ (@JManimar) 17 de agosto de 2018

No es va dir que l’homenatge havia de ser un acte no polititzat? Doncs per mi el "viva el rey" y "no estas solo" em sembla bastant poc respectuòs per les victimes i bastant politizat... pero aquest crits ningu de @CiudadanosCs @PPopular @socialistes_cat els criticarà. #17A — Maria Bonvehí 🎗 (@mariabnvh) 17 de agosto de 2018

Lo más llamativo de lo sucedido es que los gritos a favor de Felipe VI se han escuchado a pocos metros de la pancarta colocada este jueves contra el Rey. En concreto, en la pancarta contra el monarca se podía leer este mensaje: 'The spanish King is not welcome in the catalan countries' (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes). Fue desplegada a última hora de la tarde del jueves y, sobre las 5.00 horas de la mañana, los Mossos hicieron un intento de retirarla pero después desistieron.

Actos sobrios y emotivos

Además del acto central de la Plaza de Cataluña, este viernes también se ha recordado a las víctimas de los atentados mediante una ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla. Allí han depositado flores tanto los familiares de los fallecidos como los representantes políticos.

La sobriedad y la emoción se han extendido durante los diversos actos de recuerdo a las víctimas. Se esperaban posibles gritos contra Felipe VI, más aún tras la aparición de la citada pancarta en su contra, pero finalmente se han impuesto el silencio y la calma, con la excepción de los gritos de respaldo al Rey.