"Me cogieron por el cuello": agresión a un miembro de Sociedad Civil en Lérida

El secretario de la agrupación territorial de Sociedad Civil Catalana en Lérida, Oriol Casanovas, fue agredido este jueves en su ciudad. Según explica, repartía folletos de un restaurante en un centro comercial: "Un hombre se me acercó por la espalda y me cogió por el cuello". "Me dio una bofetada en la cara sin que yo pudiese reaccionar".

Oriol Casanovas, en conversación con EL ESPAÑOL, indica que el agresor, además, le amenazó: "Esto sólo es un aviso". "Me agredió con violencia, diciéndome que fuese con cuidado, que hay gente que ya sabe quien soy, lo que hago y lo que pienso", explica. "Yo simplemente te estoy avisando, me dijo", cuenta Casanovas.

El agredido pudo reconocer al agresor con nombres y apellidos. "No lo conocía personalmente, pero había llegado a coincidir con él en un equipo de fútbol hace unos años", recuerda. El agresor pertenece a los Rudes, asegura Casanovas, un grupo de seguidores del equipo de la ciudad, el Lleida Sportiu.

Casanovas insiste en que el grupo al que pertenece el agresor ya ha tenido antecedentes con violencia con Sociedad Civil Catalana: "Hace unos años atacaron unos autobuses de la entidad cuando iban dirección a Cataluña, llegaron a hacer coacciones y producir daños incitando al odio".

"No es la primera vez que grupos independentistas intentan coartarnos, algo que no van a conseguir nunca porque seguiremos al pie del cañón para defender nuestras ideas, libertades y pensamientos", comenta Casanovas. Además, expresa que la situación se traslada a las redes con "continuas amenazas e insultos" hacia su persona. "Una vez me dijeron que no entendían por qué nadie me había pegado un puñetazo aún".

No es la primera vez que el secretario de Sociedad Civil en Lérida sufre el acoso de los radicales, aunque hasta ahora siempre se había traducido en increpaciones verbales: "Me han llamado fascista asqueroso y me han dicho que me vaya de Lérida y de Cataluña".

Situación en Cataluña

Casanovas asegura que "desgraciadamente" esto es algo que ocurre "a diario en Cataluña" y ha pedido a las autoridades que actúen. El joven considera que los dirigentes del Gobierno de la Generalitat han sido unos "irresponsables" ya que, a su juicio, "han forzado la situación y han generado conflictos" llegando a una situación en la que "la convivencia está rota incluso entre amigos y familiares".

Respecto a la situación que se vive en las calles de Cataluña, Casanovas considera que "los independentistas se apropian del espacio publico" y considera que "hay que dejar de usar las calles de forma partidista".

Sociedad Civil Catalana ha expresado su condena por "este hecho tan lamentable que nunca debería producirse". La entidad considera que este "episodio desgraciado" es otra consecuencia más del clima de "tensión y fractura" entre los ciudadanos que se vive en toda Cataluña. Por este motivo, vuelve a hacer un llamamiento a la "responsabilidad, a la neutralidad institucional y a que se impulsen políticas que favorezcan la convivencia y la tolerancia dentro de la diversidad ideológica", expresa Sociedad Civil Catalana en un comunicado.