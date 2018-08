El PSOE asegura que Casado "no es digno" como líder político por las dudas sobre su máster

El PSOE cree que las dudas sobre uno de los títulos de master del Pablo Casado revelan que el PP no se ha regenerado ni ha pasado página de la corrupción que le hizo perder el Gobierno. Así lo ha asegurado Adriana Lastra, número dos del PSOE, tras conocer que la jueza de instrucción de Madrid que investigaba la obtención de un master en Derecho Autonómico del ahora presidente del PP ha remitido el caso al Tribunal Supremo por los indicios de que recibió el título "como regalo o prebenda" sin"mérito académico alguno".

"Hace dos meses en este país hubo una moción de censura porque el partido en el Gobierno era un partido corrupto", explicó Lastra en unas declaraciones distribuidas por el PSOE. Según ella, en el PP "siguen en la misma" dos meses después. La vicesecretaria general de los socialistas ha enmarcado las dudas sobre el master de Casado, el mismo que el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, en la corrupción que afecta al PP en casos como Gürtel, Púnica, Lezo o el caso Enredadera.

"El PP necesita convertirse en un partido ejemplar y transparente. Pablo Casado no representa nada de eso". Según ella, la "España que madruga no puede "sentirse identificada" con Casado. "Pablo Casado no es un representante político digno para representar a esta España", según ella.