Casado, entre insultos y abucheos en Vitoria: "Sánchez debe evitar los homenajes a Santi Potros"

Pablo Casado ha vivido un momento de tensión este domingo en Vitoria cuando ha acudido a las fiestas de la Virgen Blanca y ha sido increpado por radicales abertzales.

El líder del Partido Popular ha escuchado improperios mientras trataba de explicarse a los medios de comunicación. De fondo, un grupo de personas no ha dejado de gritar interrumpiendo, a veces, sus palabras.

Pablo Casado, increpado en Vitoria

"Ya se cansarán", ha señalado Casado después de permanecer varios segundos escuchando gritos a favor de la libertad de los encarcelados por agredir a guardias civiles en un bar de Alsasua. A continuación los nacionalistas vascos cantaban en castellano "diles que se vayan de una puta vez".

"Recuperar la convivencia y la concordia"

"Para mí es un honor estar en las fiestas de Vitoria. Es necesario que esta ciudad recupere la buena gestión municipal. Los vitorianos votaron mayoritariamente al PP, hay que recuperar la convivencia y la concordia".

Por detrás, parte de la gente que increpaba a los populares gritaba "fuera, fuera". "Debemos conseguir una sociedad sin ningún tipo de insultos como hace esta minoría radical. Es un día que coincide con dos cuestiones muy serias: la niña Silvia asesinada por ETA en Santa Pola habría cumplido 18 años y el sanguinario Santi Potros ha salido de prisión. Esos días no tienen que volver".

"Quiero reivindicar que el Partido Popular no va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras", ha dicho, recordando un pasaje de su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me comprometo a que los homenajes sean a las víctimas y no a los terroristas. Sánchez debe extremar las medidas para que no haya ningún acto ni homenaje a Santi Potros".

"Alfonso Alonso es imprescindible"

Casado ha anunciado que estarán el próximo 17 de agosto con el Rey Felipe VI y el Ejecutivo en el homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona y Cambrils.

"Si estoy en política es por los héroes que había en el PP en el País Vasco", ha señalado a Alfonso Alonso, del que ha dicho que es "necesario e imprescindible".

Antes, Alonso, junto a Javier Maroto, había recibido a Casado diciéndole que era "un orgullo" su presencia. "Esta es tu casa, espero que la Virgen Blanca te proteja y te de suerte".