Torra podría adelantar elecciones si no consigue aprobar los presupuestos de 2019

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que es de vital importancia que el Govern apruebe los presupuestos de 2019, si no, tendrían que tomar medidas al respecto: “Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia”.

En una entrevista realizada por la agencia ACN, Torra ha admitido que no entra entre sus planes que esto pueda suceder y explica que es necesario llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos, sobre todo con la CUP: “Tenemos unos socios preferentes, la CUP, que para nosotros nunca han formado parte del problema sino de la solución, como cualquier independentista. Negociaremos las cuentas con ellos y con el resto de grupos, pero siempre hemos dicho que este proyecto es de 70 diputados independentistas y nos gustaría que los presupuestos pudieran tirar hacia delante con la CUP”.

Torra ofrecerá una conferencia política en septiembre en la que pretende prevenir a los catalanes de lo que supondrá la independencia y que requerirá "preparación y organización". Asimismo, considera que se puede “hablar de esperanza”. Tiene confianza en el pueblo catalán y ve posibilidades de conseguir la república.

El presidente catalán considera que es un tema que no se ha tratado lo suficiente y que hay que informar a los ciudadanos de las consecuencias. Además, cree que se deberían examinar los hechos del 1 de octubre para ver que necesitaban "más planes de contingencia, organización y preparación para defender la república proclamada".