Felices, sin pareja y con pocos ingresos: así son los españoles según el CIS

El último barómetro del Centro de Investigación Sociológica (CIS) ha dejado tres conclusiones: más del 85% de los españoles son felices, la mayoría de las personas que no están casadas no tienen pareja y los ingresos de los españoles, entre todos los miembros del hogar, no llegan en su mayoría a los 2.400 euros.

Felices

Una de las preguntas más comunes y a la vez más difíciles de responder es la de si somos feliz. La gente intenta evitar esta pregunta en el día a día por todo lo que supone y engloba considerarse o no feliz.

Es posible que nunca le hayan formulado abiertamente estas cuestiones o que ni siquiera usted mismo no se las haya planteado. O quizás piense que antes de responder, primero habría que precisar con claridad qué es la felicidad.

Los españoles según el CIS.

Un término que, según dos de las tres acepciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, se puede definir como "un estado de grata satisfacción espiritual y física" o "ausencia de inconvenientes o tropiezos".

La propia definición de felicidad es indicativa de las dificultades que entraña su medición. El CIS ha preguntado sobre la felicidad de los españoles, en este último estudio, a casi 2.500 personas y los resultados han sido sorprendentes, más del 85% de los españoles son felices.

Lo que parece casi inalcanzable para la mayoría, es decir, la felicidad absoluta, ya ha sido alcanzada por un 12.7% de los españoles encuestados, que afirma ser completamente feliz.

La gente que no se considera feliz, por otra parte, alcanza solo un 4.1% de la población. Estas personas han valorado su felicidad por debajo de 5 en una escala del 1 al 10. Hay un porcentaje del 8.7% que ha calificado su felicidad con un 5, es decir, no se considera feliz ni infeliz. La buena noticia es que solo el 0.3% de la población es completamente infeliz.

Sin pareja

El barómetro del CIS ha observado que entre las personas no casadas en nuestro país, el 58% de los que no han pasado por el altar, no tienen pareja.

A los que sí tienen, un 41% de las personas no casadas, les han preguntado si viven o no con ellas. El 24.7% comparte vivienda con su pareja y el 16% no. El estudio ha observado pues una tendencia a la soltería, hecho que choca con el barómetro de 2016, donde las conclusiones eran que las personas que no estaban casadas, preferían parejas estables y duraderas.

Pocos ingresos

A pesar de que hay una concepción en la sociedad de que España ha salido de la crisis y de que cada vez hay menos gente en el paro, la realidad es que los sueldos siguen siendo precarios.

Respecto a los ingresos de los miembros del hogar en España, un 51% ni siquiera llega a los 2.400 euros en ingresos familiares y el 43% no pasa de los 1.800 euros. En el otro extremo, solo el 0.5% de las familias reciben más de 6.000 euros de ingresos mensuales.

Respecto al sueldo de cada uno de los encuestados, en cuanto a ingresos personales después de las retenciones, el porcentaje asciende al 55.2% de las personas que no llegan a más de 1.200 euros mensuales, el 14.9% de los españoles cobra entre 901 a 1.200 euros. Lo preocupante es que un 15.6% de los españoles no tiene ingresos de ningún tipo.