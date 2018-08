¿Dónde está Màxim? El 80% no conoce a la mayoría de los ministros de Sánchez

Màxim Huerta era el ministro más conocido del Gobierno de Pedro Sánchez. Con su renuncia, el Ejecutivo del PSOE perdió a uno de los pocos ministros reconocibles por los españoles y se convirtió en casi anónimo. Porque la realidad es que, según el barómetro del CIS publicado este jueves, el 80% de los ciudadanos no conoce a la mayoría de los miembros del Gabinete de Sánchez.

Solo cuatro de los 17 ministros actuales son conocidos por la mayoría opinión pública. Se trata de Pedro Duque, Josep Borrell, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Son los únicos cuyo porcentaje de desconocimiento está en el 50% o menos (en el caso de Robles, un 50,5% dice no conocerla).

Los nueve más desconocidos

Los otros 13 ministros son desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Y en el caso de nueve de ellos el grado de desconocimiento ronda el 80%. Así, el más desconocido es el ministro de Agricultura, Luis Planas, puesto que el 83,2% de los españoles no tiene ni idea de quién es. Otro tanto pasa con la titular de Justicia, Dolores Delgado, a la que no ponen cara el 82,6%; con la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, desconocida para el 82,2%; con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, no conocida para el 81,4%; y con la titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, a la que no conoce el 80,5%.

En guarismos parecidos, pero al menos por debajo del 80% de tasa de desconocimiento, se sitúan el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, con un 79,7% de ciudadanos que no lo sitúan; la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, con un 79,4% de españoles que no la conocen; o la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el 78,6%. Por el cargo que ocupa, más llamativo es el caso de la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celáa, a la que no reconocen el 77,7% de los encuestados por el CIS; parecido al de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 75,2%.

Celaá: "Nadie está pensando en adelantar elecciones aunque nadie va a resistir más allá de lo razonable"

Calvo, Batet y Ábalos, un poco más conocidos

Quizás por su perfil más político, porque han ocupado cargos en el PSOE, otros tres ministros están en un peldaño más bajo de desconocimiento. Porque aunque están entre los miembros del Gobierno no conocidos por la mayoría, al menos les conocen más del 30% de españoles. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es desconocido para el 67,2%. La titular de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, no es conocida por el 64,1%. Y la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, no le suena al 61,9% de los encuestados.

Además de preguntar por el grado de conocimiento sobre el Gobierno, el CIS pregunta a los encuestados por la valoración de los ministros a los que conocen. En esa clasificación, el primero de la lista es el ministro de Ciencia, Pedro Duque, quien, con un 5,41 de nota, es el único que aprueba. El resto de ministros, todos suspendidos, se mueven entre el 4,3 y el 4,8.