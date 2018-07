Maíllo sobre posibles alianzas: "En política, uno más uno no son dos"

El coordinador del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, cree que no va a haber acuerdo entre los dos ganadores de la primera vuelta de las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, y que el nuevo presidente del PP será elegido por los compromisarios, en el Congreso del próximo 20 de julio.

"No descarto una candidatura unitaria, pero es verdad que parece que no es la vía que se vaya a seguir, aunque ayer hayamos escuchado expresiones como "la mano tendida" e "integración"", ha dicho en declaraciones a RNE. "Tenemos 15 días para ver si es posible algún tipo de acuerdo y si no, pues el proceso sigue. Los compromisarios tienen la ultima palabra y no pasa nada", ha señalado.

Maíllo ha subrayado que las cuentas pueden no ser tan obvias como se pueda creer y que el resultado no está, de ninguna manera, asegurado. "Sabemos que u no más uno, a veces, no son dos. En política las cosas no funcionan así. Ahora es un nuevo proceso y los compromisarios pueden no pensar acorde con esas sumas que se están haciendo. Es un proceso distinto y la verdad es que a mí no me convence ninguna de las sumas que he visto hasta ahora".

El coordinador del PP ha rechazado también calificar a María Dolores de Cospedal como la principal derrotada de anoche. "Ha tenido una votación muy significativa. De hecho, entres los tres, [Santamaría, Casado y Cospedal] han conseguido casi el 100% de los votos así que la votación de todos es muy expresiva", ha considerado. Sobre si la llave de la elección podría estar en los compromisarios afines a Cospedal, Maíllo ha vuelto a subrayar que se trata "de un proceso complicado y que hay que esperar al final para poder hacer una valoración completa".