La participación en las primarias del PP estaría entre los 50.000 y los 60.000 votantes

La participación en las primarias del Partido Popular estaría entre los 50.000 y los 60.000 afiliados, es decir, entre un 6% y un 7% del censo. Según fuentes de la dirección del PP, el número de votantes podría estar por debajo del registrado en las primarias de los congresos regionales, que ronda el 8%.

La baja participación de los militantes en el estreno de las primarias en el PP fue una sospecha desde el principio. Los militantes que no estaban al corriente de pago deberían abonar 20 euros antes de ayer, lunes, y eso podría entorpecer el proceso. "Es un proceso nuevo, que hemos comenzado en estas elecciones, el militante no está acostumbrado y hay que adaptarse", justificaba esta mañana Fernando Martínez-Maíllo. Pero fuentes del PP consultadas por este periódico consideraban que sólo el voto de 80.000 personas "no será un fracaso".

José Manuel García-Margallo ha considerado este martes que la estimación del voto de los militantes para elegir el sucesor de Mariano Rajoy es "ridículamente baja": "Hubiese esperado una participación de un 80% de los afiliados". "El número de inscritos refleja una profunda desafección por parte de la militancia en un momento de emergencia nacional", ha dicho.

Para Margallo, la situación en el PP es "lo suficientemente grave" como para "no darse cuenta de que el separatismo catalán y el Gobierno se aprovechan de las dificultades internas" de la formación 'popular' y, en este sentido, ha pedido a la militancia "dar un paso al frente y hacer algo".

Pablo Casado también se ha manifestado, considerando que se trata de una "malísima noticia, una participación tan baja" de afiliados en el primer congreso por primarias y ha apelado a la participación masiva y a la "libertad" de voto.

Los afiliados de Podemos y PSOE, más activos

Comparando estos datos con otros procesos de participación interna en partidos políticos, se ve que la militancia de Podemos o PSOE es mucho más activa. Así, por ejemplo, en Vistalegre II votaron online durante nueve días 155.190 inscritos en Podemos, es decir, un 33,95% del total. La formación morada registró su récord de participación en la consulta sobre el chalé de Irene Montero y Pablo Iglesias. En esa ocasión votaron 187.524 electores de los 487.772 inscritos activos, un 38,4%.

Por otro lado, las primarias que auparon a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE frente a Susana Díaz y Patxi López, en mayo de 2017, cosecharon alrededor de 148.000 sufragios. Teniendo en cuenta que el censo socialista roza los 190.000 , la cifra porcentual arroja un 78% de participación.