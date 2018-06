El PP, en guerra contra Sánchez por "asaltar RTVE": "Sólo le falta pedirnos bailar la conga"

El PP ha declarado la guerra a Pedro Sánchez por la renovación del Consejo de Administración de RTVE. El portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha anunciado que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno, aprobado el viernes en el Congreso de Ministros, por el que se pretende renovar la cúpula de RTVE en menos de un mes, incluido el presidente y los restantes nueve consejeros.

El decreto insta al Congreso a proponer seis nombres de consejeros y al Senado otros cuatro, fija requerimientos de consenso básicos que impiden que un solo partido nombre a un consejero y advierte a la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, que si trata de bloquear la renovación no nombrando los consejeros que les corresponde, la decisión le será retirada en favor de la Cámara Baja. Es la manera del Gobierno de desbloquear la renovación una vez todos los miembros del consejo actual han cesado en sus funciones.

"Con 85 parlamentarios pretende ningunear al Senado, despreciar al Senado", ha explicado Hernando. "Ha decidido asaltar RTVE a través de un decretazo" para controlar el ente público según él.

"No he visto un decreto con tantas tropelías perpetradas" en tan poco espacio, ha dicho. Sólo le ha faltado exigir que "que tengamos que bailar los diputados la conga", ha ironizado.

"No tengo ningún problema en renovar el Consejo [de RTVE], pero que se haga legalmente. Esto es un asalto. No sólo no es legal, es inconstitucional", ha advertido. Hernando ha pedido a Sánchez que "dimita" si los tribunales lo desautorizan y ha avanzado que el PP presentará otros recursos jurídicos, ya que la resolución del Tribunal Constitucional, si le da la razón, no llegará antes de que la renovación sea ya efectiva.

"Esto va a ser una batalla larga" y "la va a perder Sánchez". "Si finalmente es condenado, que dimita" porque "está vulnerando de manera tan flagrante el resultado de unas elecciones", ha dicho en referencia a la falta de mayoría en la cámara.

¿Y si PP y Cs no participan?

Tras él, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha comparecido para lamentar la posición de los populares y la ha justificado asegurando que probablemente con José Antonio Sánchez, el presidente hasta ahora, "vivían mejor" ya que fue impulsado por el PP.

Preguntada por si el PSOE y el Gobierno seguirían adelante con la renovación en caso de que PP y Cs boicoteasen la renovación y se negasen a proponer candidatos, Lastra ha asegurado que es su responsabilidad. "No le podemos obligar".

"Que PP y Cs no participen es su responsabilidad o su irresponsabilidad", ha advertido. "Les hemos tendido la mano tanto a PP como Cs para que participen en el nuevo Consejo de Administración transitorio", tras el que debería venir el estable, en negociación. "Cuanto menos dure" el transitorio, "mejor", según ella.