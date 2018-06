El Gobierno corrige a Celaá y anuncia que no se personará en el caso de la Manada

Parecía una noticia de impacto. La mayoría de los medios de comunicación se hizo eco inmediatamente por la alarma social que genera el caso de 'La Manada'. Pero fue un error. "El Gobierno ha tomado el compromiso de estudiar que el servicio jurídico del Estado se persona en defensa de las víctimas" de los cinco condenados a nueve años por abusos sexuales, explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá aseguró que el Gobierno está "sorprendido" por el auto que permite la libertad provisional de los cinco condenados mientras se espera el recurso ante el Tribunal Supremo que dictará sentencia firme, podría elevar las penas y devolverlos a prisión.

"Nosotros queremos proteger a las mujeres y a las jóvenes de este país. Tenemos esa obligación", dijo. Y una manera era la de personarse en la causa. "El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular", según ella.

Se reafirma en las preguntas

Al ser preguntada por más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá trató de resolver las dudas. "El Gobierno habla de la mediación en este caso, en este caso, en este caso. Los demás, ya se verá. No sabemos si habrá más casos", ha dicho.

No una, sino más veces. "El Gobierno sólo puede, en este caso, estudiar que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas. Habrá otras partes en defensa de la víctima, en concreto de La Manada, pero el Gobierno va a estudiar concretamente cómo hacer que los servicios jurídicos del Estado se personen también en defensa de la víctima en este caso. Esa es la decisión tomada por el Gobierno esta mañana".

Una personación imposible

Pero esa decisión no era tal. El Gobierno no puede ordenar ya que el servicio legal del Estado se persone en esta causa, según explican a este periódico fuentes jurídicas y del Ministerio de Justicia. Finalmente, ha sido el propio Ejecutivo, a través de fuentes oficiales, quien ha aclarado de manera informal que la portavoz se refería a futuros casos y no a este. Y que se estudiará la posibilidad, no que se haya llegado a ninguna decisión.

"Lo que se va a hacer es estudiar si existe la posibilidad de que los servicios jurídicos del Estado se pongan a disposición de las víctimas de este tipo de delitos", explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, informa María Peral. Es decir, que no se compromete tampoco la personación en las causas, sino el estudio de la asistencia jurídica.

El Gobierno sí impulsará una reforma del Código Penal para evitar que agresiones como las de la Manada, a una joven de 18 años, sean considerados en el futuro abusos (como dice la sentencia) y no violación, como es el sentir de muchos juristas y generalizado en la calle.

El Ejecutivo también impulsa una nueva ley que fomente la formación de jueces y fiscales para que puedan estudiar correctamente y con una perspectiva de género este casos.

Más errores

No es el único error que Celaá cometió este viernes. En otro momento, la portavoz habló de dos plazos de 15 días para renovar el Consejo de RTVE y elegir a su presidente, pero finalmente en el Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo sólo viene uno de 15 días. También confundió un "almuerzo" con un "desayuno" en la visita de Pedro Sánchez a Berlín para reunirse con Angela Merkel.

Es la tercera rueda de prensa de Celaá como portavoz del Gobierno. En la primera, según informó este diario, la ministra tampoco tuvo un buen día al no saber explicar una medida sobre el control financiero de las cuentas de la Generalitat de Cataluña.