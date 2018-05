La moción de censura, en directo: Mariano Rajoy: "¿Con qué autoridad hablan? ¿Son ustedes Teresa de Calcuta?"

"No hay condena penal al Gobierno de España o al PP. Solamente responsabilidad civil. Además, la sentencia reconoce que el partido no tenía conocimiento de los hechos. Esto es lo que dice la sentencia. ¿Esto lo han leído o se lo han saltado? Porque usted puede presentar mociones de censura, pero no puede mentir en el Congreso de los Diputados".