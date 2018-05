Torra emprende medidas legales contra el Estado por no publicar el nombramiento de los 'consellers'

El presidente del Govern, Quim Torra, ha encargado este miércoles un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para "encontrar una vía de publicación del decreto de nombramiento" de los consellers en el Diari Oficial (Dogc). Según ha informado el Govern en un comunicado, el presidente lamenta el "bloqueo institucional" del Gobierno central a la toma de posesión de los consellers, ya que hasta ahora se ha negado a publicar los nombramientos en el Dogc, lo que paraliza la puesta en marcha del Ejecutivo.

Torra preveía celebrar hoy el acto de toma de posesión de sus consellers -incluidos los "restituidos" Jordi Turull y Josep Rull, en prisión, y Antoni Comín y Lluís Puig, huidos a Bélgica-, pero el Gobierno aún no ha publicado el decreto de nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

El president ha pedido que se estudien las "medidas legales que se pueden emprender contra el Gobierno español", ya que a su juicio la publicación del decreto de nombramientos del Govern en el DOGC "es un acto debido que no tendría que sufrir ninguna interferencia". Según Torra, "los derechos políticos de todas las personas designadas para formar parte del Govern están intactos", por lo que "no hay ningún motivo que justifique que no puedan tomar posesión de su responsabilidad".

Encontrar la vía de publicación

En un comunicado, la Generalitat ha explicado que, "ante el bloqueo del Gobierno español a la formación del Govern", que "puede impedir la toma de posesión de los consellers", Torra ha pedido esta mañana un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación de la administración catalana, para "encontrar la vía de publicación del decreto de nombramientos en el DOGC".

Torra "quiere determinar las opciones para permitir la publicación, la toma de posesión y la formación de un ejecutivo catalán, y tomar la decisión que corresponda", indica el comunicado.

Ayer, el secretario del Govern, Víctor Cullell, envió una carta al subsecretario de la Presidencia, José María Jover, en la que le advertía de que "la posible negativa a la autorización por parte del Gobierno del Estado de la publicación en el DOGC" del decreto "podría entenderse como una atribución genérica e ilimitada de control de las funciones del presidente de la Generalitat y un desapoderamiento de las funciones que el Estatut" le atribuye.

Por ello, la misiva pedía al Gobierno que a lo largo del día de ayer trasladase su autorización para la publicación del decreto o expusiese los "argumentos jurídicos" de su negativa.

Cancelación del nombramiento

Torra ha "lamentado" en su comunicado que el Gobierno central "no haya dado ninguna respuesta a la carta enviada por el secretario del Govern", pese a que esperaba contestación ayer, dado que la toma de posesión "está prevista para hoy miércoles". "El pueblo de Cataluña, en su totalidad, tiene derecho a tener un Govern. Solo la acción del Estado impide la formación del Govern y, por lo tanto, prolonga la vigencia de la aplicación del artículo 155 y la consiguiente suspensión del autogobierno del país", ha añadido.

En ninguno de los cuatro párrafos del comunicado se aclara si el acto de toma de posesión de los consellers programado inicialmente para hoy queda pospuesto, de hecho incluso se insiste en que "está previsto para hoy miércoles, día 23 de mayo", aunque tampoco hay ningún indicio de que Torra vaya a forzar la situación.

De hecho, las diputadas de ERC Ester Capella y Teresa Jordá, elegidas por Torra para formar parte de su Govern, no han sido convocadas para tomar posesión hoy de sus cargos y permanecen en el Congreso para votar el proyecto de ley de presupuestos.