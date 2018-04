La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quiere dar la batalla por el relato sobre la crisis catalana en la opinión pública europea. Una batalla que de momento va ganando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cuenta con un apoyo mayoritario por ejemplo en Alemania, donde el tribunal de Schleswig-Holstein ha denegado entregarle a España por el cargo de rebelión. En una visita relámpago a Bruselas, Arrimadas se ha reunido con dirigentes del grupo liberal en la Eurocámara y ha concedido entrevistas a medios como Der Spiegel o Politico para contrarrestar el discurso de Puigdemont y hacer valer su posición de primera fuerza política en Cataluña.

"Estamos aquí como fuerza ganadora de las elecciones para decir a toda Europa que el señor Puigdemont no representa a Cataluña, no es el presidente de Cataluña, ni siquiera en sus discursos incluye a la mayoría no independentista", ha dicho Arrimadas en una rueda de prensa en la Eurocámara. "El señor Puigdemont hoy sólo puede representar al segundo partido en Cataluña, que quedó detrás de Ciudadanos", ha resaltado.