Sánchez rechaza sustituir a Cifuentes y pide a Cs "un diputado" para la moción de censura

El PSOE no retirará su moción de censura ni aunque Cristina Cifuentes presente su dimisión y dé paso a otro presidente del Partido Popular para la Comunidad de Madrid. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del partido en Madrid, José Manuel Franco, han comparecido este lunes en rueda de prensa para explicar por qué es necesario un cambio de partido en la comunidad y presionar a Ciudadanos con el objetivo de que no lo impida.

"Si algo ha quedado claro en todo este escándalo de Cifuentes es que no hay un viejo PP y un nuevo PP. Es el PP de siempre, el PP de la corrupción, el PP del pilla hasta que te pillen", ha dicho Sánchez.

En el PSOE no convence la última decisión de Ciudadanos, que el sábado dio un ultimátum a Cifuentes advirtiéndole de que tenía 48 horas para aceptar una comisión de investigación o el partido naranja pediría su cabeza.

A media mañana de este lunes, el portavoz de Cs en la Comunidad, Ignacio Aguado, llevó a término su amenaza. "Pedimos al PP que presente una candidatura alternativa para el Gobierno de la Comunidad. El partido Popular no tiene ningún interés en conocer la verdad, no hay interés en poner en marcha una comisión de investigación", lamentó.

Cs busca "no retratarse"

El endurecimiento del tono en Ciudadanos no ha convencido a los socialsitas. "Lo que Ciudadanos pretende es, dicho vulgarmente, no retratarse ante una hipotética moción de censura de los socialistas", dijo Franco.

Rivera pretende "intentar aparentar que todo cambia para que nada cambie", en palabras de Sánchez, que reclamó "un diputado o diputada" para la moción de censura. Los números son ajustados. En las elecciones de 2015, la suma de PSOE y Podemos se quedó a tan solo un escaño de la mayoría absoluta de 65 diputados, que es lo que suman juntos PP y Cs y lo que se necesita para que prospere la moción de censura que podría debatirse la semana que viene.

En otras palabras, si Ciudadanos instruyese a uno de sus 17 parlamentarios para que apoyara el texto, Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, se convertiría en presidente.

"Sumatorio de casos de corrupción"

"Rivera tendrá que demostrar si su partido nació para regenerar la vida democrática de este país o para encubrir los casos de corrupción del PP", ha dicho Sánchez, para quien la comisión de investigación que hasta ahora proponía el partido naranja no es incompatible con un cambio de gobierno.

Según los socialistas, "el master de Cristina Cifuentes es un caso más en el sumatorio de casos de corrupción" del PP, en palabras de Franco, por lo que elegir a otro presidente del PP no soluciona en realidad nada.

"La alumna Cifuentes no acudió a clases. No hizo los exámenes. No hizo el trabajo de fin de máster. Se matriculó una vez comenzado el máster. No fue a ningún tribunal porque nunca existió", dijo Sánchez. "La mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid", según él.