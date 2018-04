Ciudadanos pide la dimisión de Cifuentes y da un ultimátum al PP para que presente otro candidato

Ciudadanos ha pedido este lunes la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "Exigimos desde hoy la dimisión formal de Cristina Cifuentes", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Aguado ha pedido que el Partido Popular nombre a un candidato alternativo para que asuma el Gobierno de la Comunidad. "Pedimos al PP que presente un candidato alternativo para el Gobierno de la Comunidad. El Partido Popular no tiene ningún interés en conocer la verdad, no hay interés en poner en marcha una comisión de investigación y por eso hemos tomado esta decisión. Es de sentido común", ha señalado.

Ciudadanos pide la dimisión de Cristina Cifuentes

Preguntado por la posibilidad de apoyar la moción de censura del PSOE en el caso de que el PP rechace presentar un candidato alternativo a Cifuentes, Aguado ha dicho que Cs "no descarta ninguna posibilidad".

Ciudadanos había anunciado este sábado un ultimátum al PP para que presentara antes de las 12 horas de este lunes las 48 firmas de los diputados populares en la Asamblea para apoyar la comisión de investigación sobre el máster.

En caso de no hacerlo, Aguado señaló que exigirían la dimisión de la dirigente madrileña y como ha explicado, los 'populares' han enviado un documento a Ciudadanos en el que explican que no apoyan la comisión. "Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi 20 días conociendo noticias tras noticias", ha apuntado.

A juicio de Aguado, el texto que ha presentado el PP diciendo que no están de acuerdo con la comisión, además de que lo han recibido fuera de plazo, recoge la actitud de los populares que busca convertir la comisión en una "persecución contra fuentes y periodistas". "Es el mundo al revés", ha aseverado.

En su comparecencia esta mañana, el portavoz de Cs ha instado al PP a solucionar cuanto antes la cuestión. "Tenemos que dejar de hablar de corrupción, de irregularidades en el Máster de Cifuentes porque está afectando a miles de personas, a miles de estudiantes que han estudiado en esa universidad. La señora Cifuentes es parte fundamental de que el prestigio de la universidad se esté devaluando", ha dicho.

Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ha defendido que PP no se ha negado a crear la comisión de investigación, pero sí ha propuesto un texto alternativo defendiendo que "no se puede hacer una comisión de investigación sobre un máster". "Les avisé de que que el objeto de la comisión había que cuidarlo mucho. Justo en el mensaje en que le envié esta mañana les decía que tuvieran mucho cuidado con las formas a la hora de proponer la comisión, pero hablar con Cs Madrid es muy complicado".

"Lo que le pedimos es que el objeto sea legal que vayan comparecientes que proponga el Partido Popular y no sólo los de Ciudadanos, y que en el documento no vayan afirmaciones que ya son sentencia" explicó. Según Ossorio, la intención del partido naranja era que el PP no apoyara el documento: "Ciudadanos quería que no suscribiéramos ese documento y ya sabía lo que iba a pasar después".

Entre las propuestas presentadas por el PP estaba la comparecencia del líder del PSOE, Pedro Sánchez, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y periodistas.

Pedro Sánchez ha mostrado su disconformidad con la decisión de Cs y le ha exigido que apoye la moción de censura planteada por los socialistas para "abrir un nuevo tiempo" en la Comunidad de Madrid sin el PP.

En una rueda de prensa, Sánchez ha dicho que la petición de Ciudadanos para que dimita Cifuentes y el PP presente una candidatura alternativa al Gobierno de la Comunidad de Madrid es "aparentar que todo cambia para que nada cambie".

"Ya que toma esa decisión Rivera, que la tome con todas las consecuencias y que abra un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Lorena Ruiz-huerta, la portavoz de Podemos en la Asamblea, también ha considerado insuficiente la decisión de Cs. "Lo que debe hacer es apoyar una moción de censura que cambie el Gobierno del PP. Es hora de tener un gobierno que no mienta. Cada día que pasa el PP en las instituciones es un problema", ha señalado.