Carmena contra IU: "Somos una candidatura vecinal, no un gobierno de coalición"

Cierre en falso de una crisis que no ha terminado. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este lunes que no piensa realizar más cambios en su equipo de gobierno y ha intentado quitar hierro a su decisión de destituir a Carlos Sánchez Mato como delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, ha mostrado su malestar con Izquierda Unida recordando que "esto es una candidatura vecinal, no un gobierno de coalición".

Con su estilo calmado, sin mostrar crispación, la regidora de Madrid ha apuntado a IU, el partido de Sánchez Mato, por decidir este domingo que sus concejales no apoyasen el plan económico y financiero acordado con el Ministerio de Hacienda. "Me ha sorprendido mucho una decisión del partido IU, que no formó parte de la candidatura", ha dicho antes de llamar a "despolitizar" el equipo de gobierno.

"A veces, los partidos pretenden singularizarse mucho, pretenden ganar espacio aunque en la definición inicial sean candidaturas sin partidos en sí mismos", ha afirmado en un claro reproche a IU. Tras recordar una y otra vez que Ahora Madrid es "una candidatura vecinal", se ha preguntado "qué sentido tiene que IU decida lo que tiene que hacer el Ayuntamiento" para concluir que "los partidos no deben entrar en el seno del Ayuntamiento".

Cuando le han preguntado tanto por las críticas de los concejales de Madrid 129 (Guillermo Zapata, Javier Barbero y Celia Mayer) como por otros ediles de IU como el teniente de alcalde Mauricio Valiente, Carmena ha optado una vez más por reducir tensiones y restar relevancia al enfrentamiento interno de Ahora Madrid.