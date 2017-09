El Congreso pide que 112 sea accesible para las personas sordas en toda España

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha aprobado hoy instar al Gobierno a conseguir que el teléfono de emergencias 112 sea accesible y operativo en toda España para cualquier persona con discapacidad auditiva y de expresión oral.

La iniciativa, presentada por el PSOE y apoyada por el resto de grupos por unanimidad tiene el objetivo de lograr que al llamar al 112 se puedan atender las diversas capacidades lingüísticas de los usuarios sordos, sordociegos o personas con dificultades para la comunicación oral como laringectomizados o mutilados de la voz.

En la actualidad, tras un registro previo, cuando una persona con discapacidad auditiva marca el 112, el sistema reconoce que la llamada proviene de un terminal de alguien con problemas de audición y la comunicación puede hacerse, por norma general, por medio de mensajes escritos.

Sin embargo, cuando estos usuarios llaman fuera de su propia comunidad y por otros terminales el sistema no identifica al usuario.

"Esta circunstancia no solo es discriminatoria para las personas con discapacidad auditiva u oral, sino que además resulta incomprensible, puesto que existen otros números de teléfono, como es el caso del 016 o del teléfono contra el acoso escolar" que no tienen esos problemas, ha señalado el PSOE en su proposición no de ley.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado también por unanimidad otras cuatro proposiciones no de ley y se ha eliminado del orden del día otra (sobre autismo) promovida por Podemos, ya que ha abandonado la reunión ante "la situación política" en Cataluña.

Así, se ha respaldado instar al Ejecutivo a apoyar a las personas con síndrome de Smith-Magenis, una enfermedad genética "muy compleja" que afecta a tan solo setenta personas.

La iniciativa del PSOE quiere garantizar los tratamientos necesarios, crear un centro de referencia nacional para atender a estos enfermos e incluir la patología en el listado de enfermedades graves.

El PSOE ha agradecido a tres madres de hijos afectados el que hayan tenido la iniciativa de transmitirles sus inquietudes y peticiones sobre esta patología.

Muchos de estos enfermos se autolesionan de manera grave ya que el umbral del dolor es inferior al de otras personas, también muestran síntomas de agresividad y no solo en edades infantiles sino también en edad adulta, ha recordado el grupos socialista en su proposición.

Asimismo, se ha aprobado pedir la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial, una propuesta de Ciudadanos, que ha recordado que hay 58.000 personas atendidas con sujeciones en centros mayores, el 12 % de la población en dichos centros.

Por otra parte, esta Comisión ha aprobado, a instancias del PP, garantizar la protección a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Cada tres mujeres víctimas de violencia machista son discapacitadas, por lo que los 'populares' creen indispensable disponer de datos sobre su situación real a través de macroencuestas, estudios e investigaciones sobre violencia de género del Ministerio de Sanidad.

Por último, se ha acordado solicitar al Gobierno homogeneizar los estándares de calidad de los establecimientos ortoprotésicos.

"Es necesario superar la excesiva dispersión de criterios que se observa en la normativa autonómica a través de una actualización basada en criterios de calidad y de cohesión" con el objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones ortoprotésicas, según el PP.