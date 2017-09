Rajoy, a los independentistas: "Estaban avisados"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles la operación policial que se desarrolla en Cataluña con la detención de al menos una docena de personas, incluyendo altos cargos de la Generalitat.

Pido una rectificación y volver a la normalidad. El referéndum no se puede celebrar, la soberanía es de todos los españoles pic.twitter.com/IX5XC8HqkE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 20 de septiembre de 2017

Rajoy lo hizo en respuesta a la pregunta del diputado Gabriel Rufián (ERC). "Esta es una operación que se ha hecho por decisión del juez y cualquier demócrata, no sé si usted lo es ni voy a entrar en el análisis, tiene la obligación de lo que diga uno de los tres poderes del Estado". "Se hace para garantizar que se cumple la ley. Mientras ustedes sigan empecinándose en sus errores, mientras sigan se salten la ley y quieran pasar por encima de todos, peor para todos. Yo, desde luego, tengo que cumplir con mi obligación", dijo.

Ya en los pasillos de la cámara, Rajoy reivindicó que "el Estado tiene que reaccionar". "No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando. Estaban avisados. Sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional", según él. "Pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y al sentido común", ha dicho, porque "el referéndum no se puede celebrar. Y lo siento mucho. Yo espero que no continúen con esta dinámica porque creo que no ayuda y no conduce a nada", ha pedido.

Plante de ERC y PDeCAT al Congreso

Durante su pregunta, Rufián le pidió que sacase "sus sucias manos de las instituciones catalanas" y acto seguido él y su grupo abandonaron el pleno del Congreso de los Diputados.

Los diputados de PDeCAT también se marcharon y su portavoz, Carles Campuzano, ha anunciado que no participarán en casi ninguna comisión del Congreso este miércoles. PDeCAT se plantea prolongar durante días esa ausencia de la cámara.

Campuzano ha acusado a Rajoy de “cruzar todos los límites que pueden hacer posible encontrar una salida política a la cuestión catalana". Tanto él como el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no son conscientes de las consecuencias del "intento de humillación de la sociedad catalana".