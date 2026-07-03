Un festival de música sostenible en Barcelona o una exposición de arte en Alicante: los planes ODS de la semana

Una imagen de archivo de una exposición de arte. iStock iStock

ENCLAVE ODS trae esta semana opciones en distintos lugares de España para poder disfrutar de actividades ligadas al desarrollo sostenible.

El concepto, que puede confundir a algunos, se encuentra en múltiples eventos y temáticas con opciones para todo tipo de personas y gustos diferentes.

En los próximos días, ciudades como Madrid, Barcelona o Santa Pola (Alicante) incluirán en sus agendas actividades culturales como exposiciones artísticas, festivales de música y talleres para niños.

Montañismo de supervivencia

CaixaForum Madrid acoge un taller familiar para aprender del montañismo de supervivencia aplicado a nuestras ciudades actuales. La actividad utiliza la paleotecnología para descubrir ingeniosos métodos de protección frente al clima adverso, aportando habilidades útiles para encontrar valiosos recursos mediante la intuición y la inmediatez en el entorno.

Durante la sesión, los participantes aprenderán a trasladar técnicas de fabricación prehistórica directamente a la vida contemporánea. Mezclando de manera única elementos naturales y materiales modernos, se aplicarán estos diseños primitivos y ensamblajes tradicionales a un contexto urbano completamente nuevo, abarcando tanto el museo como la ciudad actual.

Este taller interactivo está a cargo de Martillo neumático, un colectivo de diseño interesado en la creación de instalaciones y dispositivos site-specific (diseñados única y exclusivamente para un lugar determinado). Sus proyectos experimentan con desplazar tecnologías industriales y materiales no convencionales para construir experiencias espaciales únicas, una propuesta recomendada para familias con niños desde cinco años.

Cuándo: 4 y 5 de julio, a las 10:30 y 12.30.

Dónde: Plaza interior de CaixaForum Madrid.

Festival de música sostenible

El Parc del Fòrum de Barcelona acogerá del 8 al 11 de julio el Festival Cruïlla. Este gran evento musical destaca como un modelo pionero de sostenibilidad cultural al convertirse en el primer gran festival alimentado de manera exclusiva por energía eléctrica de origen 100% renovable.

Esta completa propuesta combina conciertos internacionales, arte y comedia con un firme compromiso ambiental. Algunos de los nombres que componen el cartel son Reneé Rapp, Sidonie, Sen Serra, La Plazuela, Rigoberta Bandini, Pixies o la cantante y compositora estadounidense Halsey.

Su estrategia ecológica avanza con firmeza hacia el residuo cero gracias a la recogida selectiva, limpieza y reutilización continuada de los vasos. Además, la cita mitiga su huella de carbono al limitar los aforos y priorizar la contratación de proveedores locales comprometidos con el desarrollo del territorio.

Cuándo: del 8 al 11 de julio.

Dónde: Parc del Fòrum de Barcelona.

Exposición artística

El Castillo Fortaleza del Museo del Mar de Santa Pola inaugurará el próximo 10 de julio la exposición internacional colectiva La gentileza del gesto. Una propuesta cultural y social de entrada libre que utiliza el arte contemporáneo como un canal ciudadano para promover la paz, la empatía y la cohesión comunitaria.

La muestra, comisariada por expertos internacionales, reúne obras que invitan al público de a pie a reflexionar sobre la solidaridad y el entendimiento mutuo. Al conectar diferentes generaciones y culturas, el espacio público del museo se transforma en un foro idóneo para impulsar sociedades más inclusivas y justas.

El plan estival permanecerá abierto de forma gratuita a todos los ciudadanos durante el verano hasta el 30 de agosto. El recorrido por las salas de la fortificación alicantina ofrece un entorno fresco y reflexivo, ideal para disfrutar de la vertiente más social y comprometida del circuito artístico internacional.

Cuándo: del 10 de julio al 30 de agosto.

Dónde: Museo del Mar, Santa Pola (Alicante).

Actividades medioambientales

El municipio de Bueu (Pontevedra) estrena el viernes 3 de julio la temporada de verano en el Aula de la Naturaleza de Cabo Udra. El espacio ambiental abrirá sus puertas durante todo el fin de semana para ofrecer a los ciudadanos interesantes propuestas ecológicas adaptadas a todos los públicos.

Los asistentes podrán disfrutar en este entorno gallego protegido de una completa oferta interactiva que abarca desde paseos al atardecer hasta talleres infantiles didácticos. El horario de apertura de las instalaciones se concentrará de viernes a domingo.

Este fin de semana hay programadas dos actividades. El viernes 3 de julio se realizará una de las Caminatas al Atardecer, con salida desde el Aula de Naturaleza de Cabo Udra a las 20:30 h. El domingo 5 de julio se organizará una ruta de senderismo entre las playas de Ancoradouro y Lagos, con salida a las 10:30 h desde el aparcamiento de la primera.

El plan es una buena oportunidad para concienciar a la ciudadanía sobre los ecosistemas marinos de la ría y estará disponible en Pontevedra hasta finales de agosto. La participación en estas dinámicas formativas no requiere registro empresarial previo y fomenta activamente el turismo responsable de la comarca.

Cuándo: los fines de semana del 3 de julio al 31 de agosto.

Dónde: Aula Natural de Cabo Udra (Udra, Pontevedra).