Un festival de cine medioambiental en Tenerife o un taller de braille en Madrid: los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid y Tenerife, entre otros, para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Festival de Cine Medioambiental

Asistentes al FICME en 2019 Luz Sosa FICME

Del 28 de mayo al 7 de junio de 2026, Tenerife acoge el XXVIII Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC). Este evento se convierte en el plan ideal de la semana, proyectando largometrajes y cortometrajes recientes que invitan a reflexionar sobre la ecología y la sostenibilidad global.

El festival destaca por su enfoque en la relación entre el ser humano y la naturaleza. A través de ficciones, animaciones y documentales en versión original, creadores de todo el mundo exponen el impacto ambiental actual. El certamen impulsa la concienciación social mediante potentes historias que promueven un futuro más verde.

Un jurado experto otorgará galardones artísticos de Gonzalo González a las mejores obras. Entre los reconocimientos destacan el galardón del público 'Telesforo Bravo' y el 'FICMEC Adventure'. Además, las cintas formarán un valioso archivo audiovisual público y gratuito, ideal para la divulgación y la educación ecológica continua.

Dónde: Garachico.

Cuándo: Del 28 de mayo al 7 de junio.

Senda por el Soto de Bayona

Imagen del paisaje en la senda en el Soto de Bayona. Comunidad de Madrid

El Centro de Educación Ambiental El Campillo organiza el domingo 31 de mayo de 2026 una senda guiada por el Soto de Bayona. Esta actividad gratuita, diseñada para el público general, invita a los ciudadanos a recorrer a pie un entorno de ribera único junto al río Jarama.

La ruta permite descubrir de primera mano la biodiversidad local y la importancia de proteger los humedales del Parque Regional del Sureste. Acompañados por educadores ambientales, los participantes aprenderán a identificar la flora y fauna autóctonas, comprendiendo el valor ecológico que tienen estos ecosistemas para el territorio.

Esta caminata fomenta de forma lúdica la concienciación ambiental y el ocio saludable al aire libre entre la ciudadanía. Para asistir a esta experiencia interpretativa, apta para todas las edades, es imprescindible realizar una reserva telefónica previa a través de los canales de gestión oficiales del centro.

Dónde: Titulcia.

Cuándo: 31 de mayo.

Seminario web

Jardín colgante en una ciudad. iStock

El próximo martes 2 de junio de 2026, el CIEC acogerá el seminario web gratuito "Infraestructura verde que se mantiene sola (o casi)". Esta sesión práctica está dirigida a toda la ciudadanía interesada en descubrir cómo el diseño urbano inteligente puede reducir drásticamente los costes de mantenimiento en los parques.

De la mano de expertos municipales y ambientales, el encuentro digital mostrará estrategias innovadoras y casos reales sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza. Los ponentes explicarán cómo el suelo se convierte en un aliado estratégico para optimizar recursos hídricos, mejorando la resiliencia urbana frente al cambio climático.

Asimismo, la jornada abordará cómo estos modelos eficientes generan un alto valor social mediante el fomento del empleo inclusivo en la jardinería local. Para asistir a esta cita virtual, clave para repensar la sostenibilidad de nuestras ciudades, es necesario inscribirse previamente a través de la plataforma del CIEC.

Dónde: Online.

Cuándo: 2 de junio.

Taller de braille

Una persona utilizando un alfabeto táctil. iStock

El Museo Tiflológico de la ONCE ofrece de martes a viernes en varias sesiones su taller gratuito ‘Acercándonos al braille’. Dirigido a personas a partir de doce años, esta propuesta busca introducir al público general en la configuración del alfabeto táctil utilizado por las personas invidentes.

Durante la actividad práctica, los asistentes aprenderán los secretos de la escritura manual y a máquina de este sistema lingüístico. Los participantes completarán la sesión redactando sus propios mensajes de forma totalmente autónoma, experimentando en primera persona herramientas esenciales que garantizan la inclusión social en el entorno diario.

Las actividades están diseñadas específicamente para grupos de entre diez y treinta personas, impartiéndose por completo en castellano. Para asistir a esta experiencia educativa y de sensibilización, resulta imprescindible reservar previamente llamando por teléfono o por correo electrónico.

Dónde: Museo Tiflológico de la ONCE (Madrid).

Cuándo: todo el año de martes a viernes.

Feria del Libro de Madrid

Personas caminando por la Feria del Libro de Madrid

El Paseo de Fernán Núñez del Parque de El Retiro acogerá la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Este gran encuentro cultural, abierto a toda la ciudadanía, se convierte en un espacio idóneo para promover la alfabetización, el pensamiento crítico y el acceso universal a la cultura.

En clave social y de sostenibilidad, el certamen aplicará medidas para reducir drásticamente el uso de plásticos de un solo uso y mitigar su huella de carbono. Además, las casetas ofrecerán debates de ecofeminismo, concienciación ciudadana y literatura comprometida con los retos demográficos del futuro actual.

La entrada a los pabellones es totalmente gratuita para los visitantes, facilitando un ocio saludable e integrador en pleno corazón de la capital. Esta cita literaria resulta indispensable para fomentar hábitos de lectura consciente y apoyar el desarrollo del talento cultural local mediante encuentros directos con los autores.

Dónde: Parque de El Retiro (Madrid).

Cuándo: del 29 de mayo al 14 de junio.