Una ruta en bicicleta por Madrid o una jornada de sostenibilidad en Zaragoza: los planes ODS de la semana

ENCLAVE ODS trae esta semana opciones en distintos lugares de España para poder disfrutar de actividades ligadas al desarrollo sostenible.

El concepto, que puede confundir a algunos, puede encontrarse en múltiples eventos y temáticas con opciones para todo tipo de personas y gustos diferentes.

En la próxima semana, ciudades como Madrid, Zaragoza o Valencia incluirán en sus agendas actividades culturales como exposiciones, pero también planes para los más aventureros como rutas en bici o de senderismo con trasfondo medioambiental.

Ruta en bici por la Casa de Campo

Fotografía promocional para la actividad. CUBO Espacio Joven

Cubo Espacio Joven, centro de referencia de la juventud en Pozuelo de Alarcón, ha organizado una ruta hasta la Casa de Campo de Madrid este fin de semana. El itinerario comenzará en la localidad de la sierra noroeste y llegará al mítico parque de la capital.

Con esta actividad, invitan a los jóvenes de entre 12 y 30 años a poner a punto sus bicicletas y sumarse a este paseo gratuito donde aprenderán a conectar los carriles de Pozuelo con la Casa de Campo y liberarán semillas autóctonas en el camino.

Los organizadores advierten de que los participantes necesitan experiencia previa en recorridos urbanos y tener su bicicleta en buen estado. Asimismo, recomiendan llevar ropa cómoda de abrigo, una botella de agua y un almuerzo saludable. Además, certificarán la realización de horas de voluntariados para créditos universitarios, CAS, CV.

Cuándo: sábado, 25 de abril.

Dónde: CUBO Espacio Joven.

Jornada informativa y ruta guiada

Fotografía de la Laguna de Camuñas en Campillos. Junta de Andalucía/EP

La Red Natura 2000 ha organizado este sábado 25 de abril una actividad para sensibilizar sobre la biodiversidad y los ecosistemas de las lagunas de Málaga. Lo hará a través de una jornada informativa y una ruta guiada por la Reserva Natural de Campillos.

La ruta tendrá un recorrido total de 1,5 kilómetros de ida y vuelta con un desnivel de, aproximadamente, 10 metros, por lo que los organizadores la califican como una actividad de baja dificultad.

Desde su página web, indican que el evento está destinado especialmente a población y empresas locales ubicadas en los términos municipales incluidos en las Lagunas de Campillos. Dan prioridad a personas menores de 35 años y a la participación de mujeres y de personas desempleadas.

Cuándo: sábado, 25 de abril.

Dónde: Centro de Interpretación Lagunas de Campillos.

Exposición sobre la trashumancia

Imagen promocional de la exposición. Ayuntamiento de Madrid

Desde este mes de abril y hasta junio, quienes estén en Madrid pueden disfrutar de la exposición 'Trashumancia: patrimonio cultural inmaterial de la humanidad' en el Parque Dehesa de la Villa.

Se podrá visitar en su Centro de Información y Educación Ambiental, informa el ayuntamiento madrileño. La actividad ofrece una mirada profunda a la importancia de la trashumancia en la Península Ibérica y la destaca como un modo de vida que ha moldeado el paisaje, la cultura y las tradiciones de muchas comunidades rurales.

Reconocida por la UNESCO, esta práctica ancestral representa un valioso legado cultural que hoy se reivindica por su conexión con la sostenibilidad, la biodiversidad y la preservación del entorno natural.

Cuándo: abril, mayo y junio.

Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa.

Jornada de retos de Sostenibilidad

cartel.png Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza acogerá el próximo jueves 30 de abril la III edición de su Jornada de retos de Sostenibilidad. Un evento académico clave para integrar la competencia transversal de Democracia y Sostenibilidad en la docencia, alineado al compromiso institucional con la Agenda 2030.

Esta iniciativa abarca las funciones de gobernanza, investigación, responsabilidad social y, especialmente, la enseñanza, donde se busca trascender el mero etiquetado formal mediante la incorporación progresiva de esta competencia compleja en las asignaturas.

Tras el éxito de la I Jornada piloto en 2023-2024, que permitió ajustes organizativos y consolidó su continuidad, la III edición anima al profesorado a programar tareas susceptibles de participación. El evento adopta un formato híbrido, con sedes simultáneas en Zaragoza, Huesca y Teruel conectadas telemáticamente, para facilitar la asistencia.

Cuándo: jueves 30 de abril.

Dónde: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Pedalea por el planeta

Imagen de una edición anterior de Pedalea por el planeta. Fundación Deportiva Municipal de Valencia

Este domingo llega a Valencia una de las citas familiares y deportivas más importantes de la primavera en la ciudad. La IV edición de Pedalea por el planeta, organizada por la VCV (Volta a la Comunitat Valenciana) y Tuawa, busca sensibilizar sobre el uso responsable del agua y la reducción de plásticos.

La marcha propone un recorrido circular de unos 10 kilómetros por la senda ciclable del Jardín del Turia, pensado tanto para niños como para adultos. La salida será desde el Palau de la Música en dirección al Puente de las Glorias Valencianas (a la altura de Nuevo Centro), para después regresar hacia el Puente de Monteolivete y volver al punto de inicio.

El evento no contempla solo este paseo en bicicleta por el jardín. Al finalizar el recorrido, los participantes podrán disfrutar de la actuación de la charanga Xaranga’n Roll. Para los más pequeños, habrá un espectáculo de K-Pop y durante toda la mañana se realizarán talleres, juegos y actividades familiares.

Cuándo: domingo 26 de abril.

Dónde: Antiguo cauce del río Turia (Valencia).