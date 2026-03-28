Bajaba las escaleras del metro con prisa y con la cabeza hecha un nudo fino: el experimento que no termina de salir, la columna del sábado que aún no existe, la reseña de danza donde tendré que simular elegancia para evitar decir que aquello no me gustó, la eterna duda de si quedarme en Madrid en Semana Santa o huir de la ciudad, y, por supuesto, la sospecha doméstica de siempre: ¿cerré la puerta de casa?

Entonces me vibró el móvil —soy de esos que lo tiene en silencio—, no reconozco el número, pienso en no contestar, pero al final me decido: "dígame" —dije evitando el típico "sí" por esa leyenda según la cual pueden grabarlo y usarlo luego para no sé cuántas cosas—.

Y aquí empieza la historia.

Una voz agradable se identifica como representante de Protocolo de Casa Real. Me invita, llamándome por mi nombre y apellido —por una vez correcto—, a un almuerzo con Sus Majestades Los Reyes donde asistirán personalidades diversas.

Educadamente contesté con un "gracias" seguido de un "supongo que esto es una broma". Todo esto entre dos choques con personas entretenidas, un tropezón con algo en el suelo que no vi y la sensación creciente de estar dentro de una escena mal ensayada.

No, no era una broma. En el email estaba la invitación formal.

Y allí que fui. A Palacio. Vestido de negro, con corbata, zapatos en lugar de zapatillas y una pregunta que no se me quitaba de encima: ¿qué hace un científico con ínfulas de escritor y crítico de danza en un almuerzo con la realeza?

La respuesta no apareció en la puerta cuando tuve que identificarme y seguro estaba que no encontrarían mi nombre entre los invitados.

Tampoco en el primer saludo, ni en la mirada rápida que uno lanza para ubicarse en un espacio donde todos parecen saber qué hacer menos tú.

La respuesta fue llegando poco a poco, como llegan las buenas ideas en ciencia: lateral, inesperada, sin pedir permiso.

Uno entra en esos salones con la sensación de que hay que comportarse. De que cada palabra tiene un peso específico mayor que en el laboratorio. ¡Error! La ciencia no entiende de salones ni de corbatas. La ciencia ocurre donde puede.

Descubrí pronto que hacer divulgación científica no depende del lugar, sino de la mirada. De la capacidad de traducir sin traicionar. De encontrar el punto exacto donde un concepto complejo se vuelve comprensible sin perder su verdad.

En un momento de una conversación, alguien mencionó una obra de las Colecciones Reales. Un Caravaggio. La luz cayendo sobre un rostro con esa violencia suave que él sabía manejar.

Y entonces ocurrió.

Expliqué —sin darme cuenta de que lo hacía— que la ciencia funciona un poco así. Que iluminar un problema no significa verlo todo, sino ver lo suficiente. Que la respuesta inmunitaria, por ejemplo, no es una reacción caótica del organismo, sino un proceso ordenado donde distintas células aprenden a coordinarse frente a una amenaza, casi como personajes que entran en escena en el momento preciso para contar la historia.

Alguien asintió. Otro preguntó.

En ese instante, el Palacio dejó de ser Palacio. Al menos para mí, se convirtió en un espacio de conversación.

Más tarde, hablando de salud, surgió la palabra sepsis. Se pronunció como quien menciona una infección grave, sin más. Y allí me lancé. Porque la sepsis no es sólo una infección. Es una respuesta desmedida de la inmunidad, una tormenta interna donde el cuerpo se defiende hasta dañarse a sí mismo.

Vi en algunas miradas ese gesto que aparece cuando algo empieza a entenderse de verdad. Ese momento vale más que cualquier protocolo.

La divulgación ocurre ahí. En el segundo en que alguien conecta.

Pensé entonces que nunca es tarde para contar —aunque esté rodeado de historia, de cuadros y de poder— que una idea sobre cómo ocurre la metástasis puede aparecer viendo un ballet clásico como El lago de los cisnes.

No exagero, la repetición de un movimiento, la transición de un cuerpo a otro, ese ir y venir de la escena, guarda una lógica que no está tan lejos de cómo una célula aprende a moverse en el organismo.

El arte y la ciencia se miran más de lo que parece.

Quizá lo más interesante de la tarde no ocurrió en la mesa. Sucedió en un margen. Siempre hay márgenes.

Allí estaba un neurogenetista, perdido como yo entre conversaciones cruzadas y cafés bien servidos. Él, afincado en Dakar, hablaba de su trabajo con una mezcla de precisión y cansancio. Su problema era claro: cómo preservar muestras biológicas en entornos donde el análisis masivo de poblaciones celulares y sus genes no es posible.

Le escuché. Algo hizo clic.

Porque ese problema no era exactamente el mío. Pero tampoco me era ajeno. En el laboratorio llevamos tiempo acariciando una idea parecida. No como eje central, más bien como una inquietud que aparece de vez en cuando, como esas líneas de investigación que uno no abandona del todo.

Hablamos. Nos entendimos rápido. Al finalizar el evento, salimos de aquel entorno pulido y nos fuimos a tomar un té. Allí, sin protocolo, sin historia acumulada en las paredes, la conversación se volvió ciencia.

Quizá en un futuro no muy lejano logremos lo que él necesita y nosotros intuimos.

Entonces, me formulé varias preguntas: ¿Estaba todo esto planeado? ¿Sabía alguien que ese encuentro tenía sentido? ¿O fue simplemente el azar, esa variable que tanto nos empeñamos en domesticar?

Sea como sea, hay algo que quedó claro. Siempre hay una oportunidad de interacción.

La ciencia no ocurre únicamente en los laboratorios. Puede surgir en los cruces improbables, en las conversaciones que empiezan sin intención y terminan con una idea.

Volver al Renacimiento no es nostalgia. Es recordar que hubo un tiempo en que no existían fronteras entre disciplinas. Donde un mismo cerebro podía pensar en anatomía, pintura y mecánica. Todo ello sin molestar ni parecer raro.

Tal vez lo que necesitamos no es más especialización, sino más conexión.

Volví a casa con los zapatos molestando y la cabeza en calma. Pensé en el experimento atragantado. Pensé en la reseña de danza que aún debo. Pensé en el té con el neuro-genetista.

Y entendí, por fin, qué hacía allí. Exactamente lo mismo que hago siempre. Buscar conexiones donde otros ven compartimentos.

La ciencia, al final, también es eso.