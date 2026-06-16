Javier Cortés, experto en cáncer de mama: "La potencialidad de la biopsia líquida puede dar muchas alegrías en el futuro"

Cada año se diagnostican en España cerca de 38.000 nuevos casos de cáncer de mama. Es el tumor más frecuente entre las mujeres y el segundo cáncer con mayor incidencia del país, solo por detrás del colorrectal.

Las previsiones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) apuntan a que en 2026 en España se alcanzarán los 301.184 casos, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2025 con 296.103, tal y como recoge el informe Las cifras del cáncer en España en 2026.

Sin embargo, detrás de estas (malas) cifras se esconden otras positivas. La supervivencia del cáncer de mama no ha dejado de mejorar en las últimas décadas gracias a la investigación, la detección temprana y la llegada de terapias cada vez más precisas.

Los especialistas destacan que la incorporación de nuevos fármacos ha transformado el pronóstico de los principales subtipos de esta enfermedad y ha abierto la puerta a una medicina cada vez más personalizada.

En ese escenario emerge el nombre de Javier Cortés Castán, oncólogo de referencia internacional, director científico de IOB Institute of Oncology Madrid y uno de los investigadores que más ha contribuido al desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer de mama.

Tal es su implicación que su trabajo le ha valido recientemente el premio Giants of Cancer Care 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la oncología mundial.

El galardón llega además en un momento especialmente significativo. Pues, Cortés acaba de presentar los resultados finales del estudio Keynote-522, una investigación que ha cambiado el abordaje del cáncer de mama triple negativo, considerado uno de los subtipos más agresivos de la enfermedad.

Javier Cortés Castán, oncólogo en los Hospitales Universitarios Beata María Ana, Nuestra Señora del Rosario y San Rafael de Madrid y en el Hospital Teknon de Barcelona. Esteban Palazuelos

Para el especialista, los resultados representan mucho más que un avance incremental. Habla directamente de un cambio histórico: "Si tuviéramos que definir los tres grandes avances de esta enfermedad, tendríamos que hablar de la hormonoterapia en los tumores hormonales, del trastuzumab en los HER2+ y de la inmunoterapia en los tumores triple negativos".

El cáncer más agresivo

El estudio Keynote-522 analizó más de 1.100 pacientes durante un seguimiento cercano a los ocho años. Y, ahora, los resultados muestran que la combinación de quimioterapia e inmunoterapia logra aumentar significativamente las posibilidades de curación en mujeres con cáncer de mama triple negativo localizado.

"Lo diseñé en Singapur a las 7:30 de la mañana en una servilleta [junto a los investigadores Peter Schmid y Rebecca Dent]. Una de las decisiones clave fue elegir la mejor combinación posible de ambas terapias, lo que hoy se considera el mejor tratamiento disponible", confiesa.

Se trata de un subtipo especialmente complejo porque carece de las principales dianas terapéuticas utilizadas en otros tumores mamarios. Y es que, en este caso, no presenta receptores hormonales ni sobrexposición de HER2, dos características que durante décadas han permitido desarrollar tratamientos altamente eficaces para otros grupos de pacientes.

Javier Cortés Castán es director científico del IOB Institute of Oncology Madrid. Esteban Palazuelos

A ello se suma un comportamiento biológico particularmente agresivo y una mayor incidencia en mujeres jóvenes.

"Son tumores que aparecen con razonable frecuencia en mujeres de 20, 30 o 40 años y que, además, no disponen de los tratamientos clásicos que han demostrado mejorar el pronóstico en otros tipos de cáncer de mama", explica Cortés.

Precisamente por ello, los resultados obtenidos adquieren una relevancia extraordinaria. Pues, según explica el oncólogo, la incorporación de inmunoterapia permite alcanzar tasas de curación superiores al 80% en este grupo de pacientes.

La madurez de los datos refuerza aún más la solidez de las conclusiones. Esto se debe a que en los tumores triple negativo, las recaídas suelen producirse durante los primeros años tras el diagnóstico. Superado ese periodo, el riesgo disminuye notablemente.

"Cuando un tumor así no ha reaparecido en cinco años, es muy difícil que vuelva a hacerlo después. Por eso estos datos, con más de siete años de seguimiento, son absolutamente finales", asegura el experto.

Los desafíos pendientes

Los resultados del Keynote-522 consolidan un cambio en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo localizado. Sin embargo, el escenario sigue siendo muy distinto cuando la enfermedad se presenta con metástasis.

Aunque la inmunoterapia también ha demostrado beneficios en pacientes con enfermedad avanzada, su eficacia está limitada a determinados perfiles tumorales y el pronóstico continúa siendo desfavorable en muchos casos.

"Continúa siendo un escenario de mal pronóstico en el que todavía nos queda muchísimo por hacer", confiesa Cortés.

La cuestión es que parte de la dificultad radica en la enorme heterogeneidad de estos tumores. Y es que cuando las células cancerosas evolucionan, desarrollan mecanismos de resistencia y encuentran nuevas formas de escapar a los tratamientos.

Por ello, buena parte de la investigación actual se centra en comprender mejor la biología molecular de la enfermedad y en desarrollar terapias cada vez más dirigidas.

Entre ellas destacan los llamados conjugados anticuerpo-fármaco, conocidos como "caballo de Troya", capaces de transportar la quimioterapia directamente hacia las células tumorales minimizando el daño sobre los tejidos sanos.

De hecho, estos tratamientos ya están demostrando beneficios importantes en supervivencia y se perfilan como una de las grandes revoluciones de la oncología.

En cualquier caso, para Cortés el futuro también pasa por optimizar la inmunoterapia y combinarla con nuevas estrategias de precisión, aunque recalca que todavía "nos queda muchísimo por desarrollar". "Está lejos de ser completamente entendida", asegura.

Caso España

Si hay un asunto que preocupa especialmente al oncólogo es la distancia que existe entre la capacidad investigadora española y la velocidad con la que los pacientes acceden a las innovaciones terapéuticas.

En ese sentido, nuestro país se encuentra entre los países líderes en investigación clínica oncológica, pero los tiempos de financiación y aprobación de nuevos tratamientos siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario.

"España es un gigante en investigación clínica, pero una pulga en aprobación de fármacos", sentencia.

Según explica Cortés, una parte significativa de los medicamentos aprobados por las autoridades europeas todavía no está financiada para los pacientes españoles, mientras que muchas indicaciones terapéuticas autorizadas tampoco llegan a incorporarse a la práctica clínica habitual.

Javier Cortés Castán es el mayor experto mundial en cáncer de mama HER2+ y el cuarto mayor experto mundial en cáncer de mama (American Expertscape 2002 ranking). Esteban Palazuelos

La consecuencia, una vez más, tiene una dimensión humana. Pues, como afirma el oncólogo español, "es muy duro saber que existe un fármaco que ha demostrado beneficio y no poder administrarlo".

El especialista evita señalar responsables concretos. Para él, se trata de un problema estructural en el que intervienen administraciones, industria farmacéutica, profesionales sanitarios y el conjunto de la sociedad.

"Los pacientes no son números. Son madres, padres, hijos e hijas. Cada paciente que fallece sin haber recibido un tratamiento que sabemos que funciona es un fracaso del sistema", asegura Cortés.

Próximos objetivos

Dejando al margen los tratamientos, Cortés insiste en que una parte importante de los cánceres podría evitarse mediante hábitos de vida saludables. El problema, reconoce, es que modificar conductas sociales resulta mucho más complejo que desarrollar nuevos medicamentos.

"No fumar, hacer ejercicio físico, mantener una alimentación equilibrada o protegerse del sol son mensajes que repetimos constantemente y que siguen costando", subraya.

Por ello defiende una estrategia de prevención mucho más intensa desde edades tempranas, incorporando la educación sanitaria al ámbito escolar y reforzando políticas como la vacunación frente al virus del papiloma humano.

Paralelamente, el oncólogo identifica dos tecnologías llamadas a transformar el diagnóstico durante la próxima década: la inteligencia artificial y la biopsia líquida.

La primera ya está comenzando a mejorar la interpretación de pruebas diagnósticas, ayudando a radiólogos y patólogos a detectar alteraciones con mayor precisión. La segunda permite analizar fragmentos tumorales presentes en la sangre y podría revolucionar tanto el diagnóstico precoz como el seguimiento de la enfermedad.

"La IA viene a ayudar, no a reemplazar. Y la biopsia líquida tiene un potencial que todavía está lejos de ser completamente conocido, pero que puede dar muchísimas alegrías en el futuro", asegura el oncólogo.

Las expectativas son especialmente altas porque ambas herramientas podrían detectar tumores antes de que resulten visibles mediante técnicas convencionales, facilitando tratamientos más eficaces y menos agresivos.

En paralelo, España continúa reforzando sus programas de cribado poblacional. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha ampliado recientemente las recomendaciones para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años, una medida que busca aumentar la detección temprana y reducir aún más la mortalidad asociada a la enfermedad.

Mientras tanto, Cortés mantiene intacta la ambición investigadora que ha marcado toda su trayectoria. Asegura que el reto no consiste únicamente en publicar estudios o acumular reconocimientos, sino en lograr que cada descubrimiento termine convirtiéndose en una oportunidad real para los pacientes.

Javier Cortés Castán es un referente en la investigación de los fármacos más relevantes en al tratamiento del cáncer de mama. Esteban Palazuelos

"El objetivo final siempre es el mismo: que detrás de cada investigación haya alguien que viva más y mejor", sentencia.

Quizá por eso recibe el premio Giants of Cancer Care con una mezcla de orgullo y reivindicación. Orgullo por convertirse en el único europeo distinguido este año en cáncer de mama. Reivindicación porque, insiste, ningún avance científico es obra de una sola persona.

"Esto no es un premio a Javier Cortés. Es un premio a todo un equipo", concluye el oncólogo.

Y también, de algún modo, a una disciplina que sigue demostrando que la investigación puede cambiar el destino de miles de personas. Porque si hace apenas unas décadas algunos diagnósticos equivalían a una sentencia, hoy la historia del cáncer de mama se escribe cada vez más en términos de supervivencia, cronificación y, en muchos casos, curación.