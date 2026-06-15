Daniel Pauly, biólogo marino: "La sobrepesca no genera riqueza alimentaria, sino una profunda escasez"

La población marina se reduce a un ritmo alarmante y el cambio climático no es el único culpable, los seres humanos y su forma de pescar tienen mucho que ver. Un problema que exige una revisión urgente de cómo se están gestionando los recursos de nuestros océanos.

Lo que está claro es que no se va a solucionar incrementando la tecnología de las flotas comerciales y haciéndolas más grandes, advierte el biólogo marino Daniel Pauly. Todo lo contrario, requiere transformar de raíz un modelo que ya no es rentable si queremos preservar la población de peces en el mundo.

La sobrepesca no genera riqueza alimentaria, sino una profunda escasez que obliga a las grandes embarcaciones industriales a colonizar aguas de países en desarrollo, desgrana Pauly. Si queremos frenar este colapso ecológico, es urgente visibilizar las pérdidas biológicas reales y reducir drásticamente la capacidad de captura de los barcos globales, sentencia.

"Tenemos que pescar menos para capturar más". Solo recuperando las poblaciones locales dejaremos de depender de los recursos de territorios vulnerables.

Pauly ha hablado con ENCLAVE ODS durante la celebración del 25 Aniversario de Oceana en Madrid. Una charla en la que invita a romper mitos y cambiar nuestra mentalidad. Su mensaje es un contundente recordatorio de que la sostenibilidad asegura la economía y de que debemos dejar de creer que el océano puede alimentarnos por sí solo.

¿Cuáles son para usted los principales retos en la protección de los océanos?

La pesca masiva. No podemos pescar con métodos industriales y equipos monstruosos. Esta actividad es posible, se ha hecho siempre, y puede ser sostenible, pero solo si tomamos únicamente lo que podemos y mantenemos las poblaciones para poder seguir pescando el año que viene y el siguiente.

Si priorizamos la sostenibilidad, podemos optimizar la pesca y que sea infinita. Podemos pescar para siempre. Sin embargo, si decidimos maximizar las ganancias a corto plazo, podemos agotar todos los recursos.

Esas son las opciones: mantener una buena pesca durante miles de años o ganar mucho dinero durante los próximos tres, cuatro, cinco o diez años y que luego se acabe.

Eso es lo que ha sucedido en Europa y otros países desarrollados, que han agotado sus poblaciones. Ahora, en lugar de reparar el daño, de recuperar las reservas agotadas, la solución ha sido exportar esta abrumadora capacidad pesquera a otros territorios, como África Occidental.

La pesca y la acuicultura son un gran motor económico y laboral. ¿Cómo dificulta esto la protección de los océanos?

Seamos realistas, en Europa la pesca es un sector minúsculo. A diferencia de lo que ocurre en muchos países en desarrollo, donde sí es vital, aquí nos podemos permitir el lujo de mantener un sector deficitario e insostenible porque es pequeño en comparación con el resto de la industria.

La razón por la que muchas flotas siguen operando no es por el pescado, sino por las subvenciones. El sector industrial europeo está capturado por los subsidios.

Cuando hablamos de acuicultura, hay que distinguir entre dos tipos. El primero, predominante en Asia, no necesita alimentar a los animales, que pueden ser ostras o mejillones, entre otros. Ellos se alimentan solos y, además, mantienen limpio el hábitat donde se encuentran.

Si nos vamos a Europa, el sector se dedica al cultivo de peces carnívoros, como el salmón o la lubina. Esta acuicultura consume más pescado del que produce. Es un modelo nefasto porque, para alimentar a esos ejemplares, se capturan millones de toneladas de peces perfectamente comestibles para los humanos, como sardinas o jureles.

Es una dinámica casi criminal que atenta contra la seguridad alimentaria mundial. Por ejemplo, las flotas industriales españolas y chinas han devastado las pesquerías de sardina en Senegal.

China ha instalado plantas de harina de pescado allí y ahora lo que capturan los pescadores artesanales senegaleses se vende a estas fábricas para alimentar a los salmones que nos comemos aquí, en lugar de servir para la población local.

Como consecuencia, el consumo de pescado en Senegal ha caído de 29 a 14 kilos por persona. Estamos destruyendo el alimento de personas vulnerables para producir un artículo de lujo, y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando esos jóvenes emigran aquí en busca de trabajo y comida. Es una locura.

¿Cómo se podría encontrar un equilibrio para salvar estos ecosistemas sin poner la economía en peligro?

Mucha gente cree que se contradicen, piensa que no es posible tener crecimiento y sostenibilidad a la vez. Nada más lejos. La sobrepesca produce menos peces, no más.

Si en Europa tuviéramos un buen sistema de gestión pesquera, tendríamos más pescado y no necesitaríamos enviar barcos a faenar fuera. Se extraería más aquí. Pero, para ello, hay que reducir la capacidad, no aumentarla.

Es difícil que este mensaje cale, pero en este sector, cuanto más capturas, menos pescas. Lo que se tendría que hacer es reducir las flotas y así aumentarían las poblaciones de peces. Así, se podría producir más en Europa y no habría que mandar barcos al Océano Pacífico.

¿Qué “pérdidas invisibles” no se están captando (especies, biomasa, tamaño de los peces) actualmente?

Solo hay que mirar la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Si observas su evolución desde que empezaron hace unas décadas, el número de especies en peligro de extinción está aumentando de forma exponencial.

Va directa a un punto crítico en el que ya no quedarán más especies que añadir porque todas estarán amenazadas. Si a esto le sumas el impacto del calentamiento global, el resultado es un caos absoluto.

La verdadera pregunta es: ¿por qué no cerramos las pesquerías que explotan a estos peces en peligro? Porque la administración favorece a la industria, cosa que no hace con los pescadores artesanales o a pequeña escala.

La administración entiende y empatiza perfectamente con los problemas de las grandes empresas porque hablan el mismo idioma, pero es incapaz de comprender lo que necesitan los pequeños pescadores porque los ven como algo ajeno a ellos. Esa complicidad estructural es la que permite que sigamos ignorando la pérdida invisible de nuestra biodiversidad.

Las estadísticas oficiales muestran volúmenes de captura relativamente estables, pero usted lleva años advirtiendo de que eso puede ocultar un colapso ecológico. ¿Qué no están viendo los responsables de evaluar esto?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es quien genera las estadísticas de captura para las evaluaciones a nivel mundial, no incluye casi ninguna captura artificial. Tampoco el pescado descartado, que supone unas 10 millones de toneladas al año.

Lo mismo con la pesca de subsistencia realizada por mujeres en todo el mundo. No se incluye porque, supuestamente, ellas no pescan. La realidad es que, en conjunto, capturan millones de toneladas cada año.

Tampoco incluyen la pesca recreativa ni la deportiva. No importa el método, si un pez está muerto, lo está y da igual si lo ha hecho un pescador aficionado o una máquina gigante que lo convertirá en harina.

Por eso estoy trabajando en un proyecto para contabilizar la captura real a partir de la información oficial de la FAO, más todo lo que no se tienen en cuenta.

¿Nos estamos quedando cortos en la protección de los océanos? ¿Qué habría que medir para que los informes internacionales reflejen el verdadero estado del océano?

Absolutamente. Debemos hacer lo necesario para facilitar la transición hacia una mayor disponibilidad de peces. Recuperar las poblaciones, especialmente en los países desarrollados, para que no se apoderen de los recursos de los países en desarrollo. Para eso, necesitamos una gestión pesquera mucho mejor.