Paul Goldsmith, neurólogo: "El cerebro sigue respondiendo a correos electrónicos y facturas como si fueran depredadores"

"No resuelvas los problemas de tu vida a las tres de la madrugada". Pocas frases resumen mejor la tesis que atraviesa el nuevo libro del neurocientífico y neurólogo Paul Goldsmith. Porque, según explica, el cerebro humano no siempre es ese estratega racional que imaginamos. Especialmente cuando está cansado, sobreestimulado o atrapado en un entorno para el que nunca fue diseñado.

Y es que es precisamente a las tres de la mañana, mientras la casa está en silencio y el sueño se ha interrumpido, cuando una factura pendiente puede parecer una catástrofe inminente. Sin embargo, para el experto no se trata de una casualidad, sino de una consecuencia directa de cómo ha evolucionado nuestro cerebro a lo largo del tiempo.

Esa idea constituye el eje central de Nuestro cerebro no está hecho para este mundo. Neurociencia para entender el estrés, la ansiedad y el agotamiento como síntomas de un desajuste evolutivo (Pinolia, 2026), una obra que propone una lectura sobre los grandes males contemporáneos.

La cuestión es que el estrés crónico, la sensación de agotamiento permanente o la incapacidad para desconectar no serían necesariamente signos de debilidad personal. Más bien serían el resultado de intentar utilizar un cerebro prehistórico en un mundo hipermoderno.

La premisa resulta difícil de ignorar. Pues, después de todo, la especie humana ha pasado la inmensa mayoría de su historia viviendo en pequeños grupos, moviéndose constantemente, enfrentándose a peligros físicos inmediatos y dependiendo de relaciones sociales directas para sobrevivir.

Sin embargo, en apenas unas décadas, el entorno ha cambiado más rápido de lo que la evolución puede hacerlo. De ahí que, como explica Goldsmith, "las amenazas físicas se han convertido en amenazas cognitivas" y el problema es que el cerebro no distingue tan bien como pensamos entre ambas cuestiones.

Escáner médico del cerebro en la pantalla del ordenador. iStock

Anteriormente, cuando un ancestro se encontraba frente a un depredador, su organismo activaba una respuesta fisiológica para aumentar las probabilidades de supervivencia. El corazón se aceleraba, se liberaba glucosa, aumentaban los niveles de adrenalina y cortisol y los músculos se preparaban para la acción. Sin embargo, hoy los disparadores son muy distintos.

"El desencadenante puede ser un correo electrónico, un plazo de entrega, una hipoteca, la comparación en las redes sociales o una amenaza burocrática", explica el experto. Pero nos enfrentamos a una paradoja, dado que el organismo continúa reaccionando con herramientas diseñadas para escapar, luchar o correr, aunque la mayoría de las veces permanezcamos inmóviles frente a una pantalla.

"El cerebro sigue respondiendo con un sistema de preparación física. Pero no corremos, luchamos, trepamos ni escapamos; nos sentamos y escribimos", asegura. De ahí que, con el desarrollo de la vida moderna, terminemos el día mentalmente exhaustos aunque apenas nos hayamos movido.

La epidemia de las microamenazas

A diferencia de los peligros que enfrentaban nuestros antepasados, las amenazas actuales rara vez tienen un principio y un final claramente definidos. No desaparecen cuando cerramos una puerta o regresamos a casa. Viajan con nosotros en el bolsillo.

Y es que, actualmente, las notificaciones del teléfono, los mensajes pendientes, los correos electrónicos, las actualizaciones constantes y la sensación de disponibilidad permanente han creado un ecosistema que mantiene al cerebro en estado de vigilancia continua.

Goldsmith describe este fenómeno como un universo de "microamenazas interminables". Es decir, pequeñas señales que, individualmente, parecen insignificantes, pero que acumuladas terminan saturando los sistemas de alerta.

"El cerebro no deja de preguntarse: ¿es esto importante? ¿tengo que responder? ¿me estoy quedando atrás?", comenta el neurocientífico.

La cuestión es que, en esta ocasión, no se trata del estrés intenso asociado a una emergencia. Es algo más sutil y, precisamente por eso, más difícil de detectar. Hablamos de una movilización fisiológica de baja intensidad que se prolonga durante horas, días y años.

"El sistema se vuelve como un ordenador con demasiados programas abiertos: más lento, más caliente, menos eficiente y más propenso a fallar", asegura. Sin embargo, ese desgaste no solo afecta a la capacidad de concentración o al estado de ánimo. También puede tener consecuencias físicas.

Goldsmith explica que la activación constante favorece bucles de retroalimentación perjudiciales, especialmente en parámetros como la presión arterial, donde el organismo entra en dinámicas que tienden a perpetuarse.

La comparación

Si existe un ámbito donde el choque entre biología y modernidad resulta especialmente evidente, es el de la comparación social. Pues, para nuestros ancestros, pertenecer al grupo era una cuestión de supervivencia.

Ser rechazado podía equivaler a quedarse sin protección, sin recursos y sin apoyo. Por eso el cerebro evolucionó prestando enorme atención a la posición y a la aceptación social. Pero ese mecanismo se desarrolló para grupos pequeños.

"Evolucionamos en pequeños grupos donde el estatus y la pertenencia importaban enormemente. Ahora nos comparamos con millones de personas", explica. Y, en ese sentido, las redes sociales juegan un papel fundamental.

Sin embargo, según Goldsmith, el problema, además de la comparación en sí misma, es que los referentes se han vuelto prácticamente inalcanzables. De ahí que defienda que "a los antiguos sistemas de validación se les están alimentando con puntos de referencia imposibles".

La consecuencia de ello es una especie de carrera infinita, ya que las metas se desplazan constantemente y la sensación de haber alcanzado algo duradero se vuelve cada vez más esquiva.

Vivir agotados

Otra escena especialmente familiar es la de una mente que, tras ocho o diez horas de trabajo, continúa funcionando a toda velocidad, para lo que Goldsmith cree que la explicación vuelve a encontrarse en la historia evolutiva de nuestra especie.

La cuestión es que, durante la mayor parte de nuestra existencia, perseguir objetivos implicaba movimiento físico. Buscar alimento, construir refugios o desplazarse requería actividad corporal constante. Hoy gran parte de nuestras tareas son cognitivas y simbólicas.

Paul Goldsmith, neurocientífico y neurólogo. Cedida

"Estar sentado frente a una pantalla hace que el cuerpo se quede sin utilizar y que el cerebro se sobreactive", indica. De ahí que los problemas pendientes sigan abiertos, los objetivos continúen sin resolverse y la cabeza permanezca calculando escenarios futuros.

"La mente no deja de dar vueltas porque los objetivos sin resolver siguen pendientes", comenta. Por eso recomienda crear transiciones reales entre el trabajo y el descanso, como caminar, montar en bicicleta, cocinar o realizar actividades que impliquen movimiento para comunicarle al cerebro que una etapa ha terminado y comienza otra diferente.

También aconseja anotar las tareas pendientes para el día siguiente. Para, de este modo, cerrar esos "bucles abiertos" y reducir la necesidad de que la mente siga repasándolos una y otra vez.

La gran mentira

Al mismo tiempo, Goldsmith considera que la sociedad actual ha convertido el rendimiento constante en una virtud mortal. Y es que descansar genera culpa, no hacer nada parece una pérdida de tiempo y estar ocupado se interpreta como una señal de valor personal.

"La cultura moderna de la productividad se aprovecha de nuestro afán de aceptación y estatus y lo convierte en presión moral", indica.

El problema es que el cerebro no está diseñado para funcionar a máxima intensidad de forma indefinida. De hecho, sostiene que el aburrimiento —o, al menos, los periodos sin objetivos concretos— cumple una función esencial.

La cuestión es que realizar pausas de vez en cuando permite al cerebro procesar información, consolidar recuerdos y encontrar soluciones que no aparecen bajo presión constante. De ahí que Goldsmith asegure que "los periodos de espacio diferente o vacío son muy útiles".

Por ese motivo, Goldsmith propone comprender cómo funciona realmente el cerebro, para que podamos diseñar entornos que trabajen a su favor. Eso, dice, implica moverse todos los días, reducir las notificaciones innecesarias, exponerse a la luz natural por la mañana, mantener horarios regulares de sueño y dividir los grandes objetivos en metas pequeñas.

"Cambia el entorno, no solo la fuerza de voluntad", asegura. Porque, en el fondo, la idea que atraviesa el libro es que quizá no estamos agotados porque seamos más débiles que generaciones anteriores. Quizás tampoco porque nos falte disciplina o resiliencia.

Quizá, como sostiene Paul Goldsmith, una parte importante del problema es que seguimos intentando que un cerebro diseñado para sobrevivir en la sabana funcione con normalidad en un escenario de hipotecas, algoritmos, videollamadas y notificaciones infinitas. Y el verdadero desafío no consiste en exigirle más, sino en aprender, por fin, cómo funciona.