Elena Zangeeva creó Kvistly, la plataforma que hace del estudio un juego: "Personas de 70 años se divierten, no solo los niños"

Elena Zangeeva creó Kvistly, la plataforma de aprendizaje gamificado impulsada por IA, que ofrece acceso gratuito a docentes de escuelas públicas de todo el mundo. Cedida

La irrupción de la inteligencia artificial en la educación y la formación corporativa está impulsando un cambio de paradigma en la manera de adquirir conocimientos. Y precisamente ahí es donde surgen nuevas plataformas que, a través de la gamificación, transforman contenidos formativos en experiencias dinámicas.

El objetivo es resolver uno de los principales problemas detectados en este ámbito: la falta de implicación. Para, de este modo, combatir los modelos tradicionales, frecuentemente asociados a la pasividad y la baja rendición.

Se trata de apostar por la interacción, la inmediatez y la participación activa del usuario. Y ahí es donde resuena el nombre de Elena Zangeeva, fundadora de Kvistly, una plataforma de aprendizaje gamificado impulsada por IA que ofrece acceso gratuito a docentes de escuelas públicas de todo el mundo.

"El problema que nosotros solucionamos es la falta de engagement en formaciones corporativas o en cualquier sesión educativa, porque son muy aburridos", explica la Zangeeva.

Con una trayectoria de más de 14 años en diferentes departamentos de recursos humanos a nivel internacional, identificó esta carencia durante su trabajo en entornos empresariales. Y es que su experiencia en gestión del talento le permitió observar de primera mano las limitaciones de los modelos formativos convencionales.

A partir de esta necesidad, desarrolló una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de generar cuestionarios interactivos en cuestión de segundos. El sistema permite introducir un tema, subir documentos o incorporar textos, que son automáticamente transformados en preguntas con respuestas coherentes.

Mejorar la retención

A diferencia de otras plataformas, el enfoque se centra en reforzar el conocimiento a través de dinámicas de juego. "No somos una plataforma de aprendizaje al uso, nos enfocamos más en el engagement y en reforzar conocimiento de forma dinámica", señala Zangeeva.

Uno de los elementos distintivos es la incorporación de mecánicas de apuesta vinculadas al nivel de confianza del usuario. Antes de responder, los participantes deben decidir cuánto arriesgar en función de su conocimiento. "Si sabes, apuestas más; si apuestas más, ganas más. Si respondes incorrectamente, pierdes tu apuesta", explica.

Kvistly es una plataforma de aprendizaje que crea cuestionarios en menos de un minuto. Cedida

Así, este componente introduce una dimensión estratégica que incrementa la implicación y fomenta la participación activa. Según la fundadora, el sistema funciona en perfiles muy diversos, desde estudiantes hasta adultos. "He visto que incluso niños de nueve años lo entienden perfectamente", apunta.

Sin embargo, el uso de esta herramienta no se limita al aula, también se extiende al ámbito corporativo. De hecho, en las academias de idiomas se utiliza para reforzar contenidos gramaticales. "Tenemos un profesor de una escuela de 600 alumnos que asegura que nunca había sido tan divertida la gramática inglesa", afirma, Zangeeva.

En el entorno empresarial, su aplicación es especialmente relevante en procesos de incorporación y formación continua. Algunas compañías realizan cuestionarios periódicos para evaluar el aprendizaje de nuevos empleados y fomentar la interacción entre equipos internacionales.

La dimensión social también juega un papel relevante. Pues, durante las sesiones, los participantes adoptan identidades ficticias, lo que añade un componente de diversión adicional. "He visto una vez un quizá donde una persona se llamaba 'Patata' y otra 'Piza'. Y es muy divertido ver quién gana", relata.

Contenido personalizado

La incorporación de inteligencia artificial agiliza la creación de contenidos y, además, permite avanzar hacia experiencias más personalizadas. "Antes crear un cuestionario podía llevar tres o cuatro horas. Ahora los profesores pueden subir sus materiales y en un minuto tienen todo listo", explica la fundadora.

En Kvistly puedes realizar 'apuestas' sobre tu propio conocimiento para incentivar el aprendizaje. Cedida

Esta automatización libera tiempo para docentes y formadores, que pueden centrarse en tareas pedagógicas más complejas. Al mismo tiempo, la tecnología facilita la adaptación de los contenidos a distintos perfiles de usuarios.

La plataforma también contempla diferentes modos de uso para adaptarse a contextos específicos. Aunque incluye elementos competitivos, dispone de alternativas sin apuestas porque, como señala Zangeeva, "no siempre es adecuado para todos los públicos".

Alrededor del mundo

Actualmente, la herramienta está disponible en varios idiomas y cuenta con usuarios en distintos países, con una presencia destacada en Estados Unidos y Europa. Su crecimiento se apoya en una estrategia que combina el desarrollo tecnológico con la accesibilidad.

En este sentido, uno de los pilares del proyecto es ofrecer acceso gratuito a docentes de escuelas públicas, con el objetivo de facilitar la incorporación de metodologías innovadoras en el sistema educativo. "Creemos que la tecnología debe despertar la curiosidad y la motivación por aprender", afirma Zangeeva.

De cara al futuro, la evolución pasa por integrar nuevos formatos, como audio, vídeo o música, y ampliar el número de idiomas disponibles. Todo ello en paralelo al desarrollo de nuevas capacidades de personalización basadas en inteligencia artificial.

Pese a este avance, la fundadora subraya que "en educación nunca se sustituye la experiencia humana", haciendo referencia al papel del docente. No obstante, considera que estas herramientas pueden actuar como un complemento eficaz para hacer el aprendizaje más atractivo, accesible y adaptado a las necesidades actuales.