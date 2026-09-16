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El comienzo de un nuevo curso escolar supone mucho más que volver a las aulas. Para los alumnos, representa el inicio de una nueva etapa de aprendizajes, retos y experiencias. Sin embargo, para las familias y el colegio, es una nueva oportunidad para acompañar su crecimiento y desarrollo.

En este proceso, la colaboración entre familia y centro educativo desempeña un papel fundamental. Mantener una comunicación cercana, respetuosa y fluida permite compartir información, detectar posibles necesidades desde el principio y establecer unas bases sólidas para que el alumno afronte el curso con confianza y seguridad.

A continuación, facilitamos algunas recomendaciones para comenzar el curso con buen pie:

Grupo de alumnos durante una clase magistral en un colegio.

Mantener una comunicación cercana desde el inicio

Los primeros días del curso son especialmente importantes para conocer cómo se está adaptando cada alumno a los nuevos horarios, profesores, compañeros e incluso a las dinámicas del aula. Una comunicación abierta entre las familias y el equipo docente facilita que cualquier inquietud pueda compartirse a tiempo, sin llegar a la necesidad de esperar a que aparezca una dificultad para establecer contacto.

Mantener una relación cercana desde el principio permite construir un clima de confianza en el que las familias y los profesionales puedan intercambiar información y trabajar conjuntamente.

Compartir información que ayude a conocer al alumno

Cada estudiante tiene sus propias características, necesidades e intereses. Las familias poseen un conocimiento especialmente valioso sobre sus hijos e hijas, mientras que el profesorado puede aportar su punto de vista desde la perspectiva vinculada a su evolución académica, social y emocional dentro del entorno escolar. Compartir aquella información relevante que pueda ayudar a comprender mejor al alumno facilita una atención más personalizada.

Establecer objetivos y expectativas comunes

El inicio de curso es un buen momento para establecer unas expectativas realistas y compartidas. Trabajar en la misma dirección ayuda a que los niños y jóvenes comprendan mejor qué se espera de ellos y, al mismo tiempo, evita que perciban mensajes contradictorios entre ambos entornos.

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Familia y colegio deben transmitir al alumno mensajes coherentes relacionados con aspectos como el esfuerzo, la responsabilidad, la convivencia, la autonomía o el respeto a los demás.

Construir una relación basada en la confianza y la colaboración

Una comunicación efectiva requiere escucha, respeto y confianza por ambas partes. Las familias y los profesionales de los colegios comparten un objetivo común: ofrecer al alumnado las mejores condiciones para aprender y desarrollarse.

Por ello, ante una dificultad, resulta más positivo buscar soluciones de manera conjunta que centrarse únicamente en el problema y no resolverlo. En definitiva, un buen inicio de curso se construye entre todos.

Cuando familia y colegio mantienen una comunicación fluida y una relación basada en la confianza, el alumno percibe que existe una red de apoyo que le acompaña en cada paso.

Abigail Kay, directora en The English Montessori School (TEMS)