Durante décadas, la política, la economía y el relato cultural de España se han diseñado de espaldas a nuestro propio territorio. España es uno de los países con mayor desequilibrio y concentración poblacional de Europa.

Cerca del 90% de la población se concentra en el 30% del territorio. Debemos ser conscientes de que existe una relación directa y profundamente contrastada entre el desequilibrio territorial y la vulnerabilidad de un país ante las crisis climáticas, la pérdida de soberanía y el aumento de la desigualdad social.

Cuando un Estado concentra su población, riqueza e inversiones en grandes áreas metropolitanas y abandona el resto de su territorio a la inercia del vaciamiento, genera una anomalía sistémica.

La soberanía de un país se defiende en su geografía, no en los despachos de la capital. Si el territorio se vacía de personas y de actividad económica diversificada, la nación se vuelve peligrosamente dependiente del exterior.

Esto genera un colapso en el sector primario y por ende la pérdida de la soberanía alimentaria, además de una transición energética con grandes oligopolios.

El equilibrio territorial ya no puede ser visto como una política de ayudas al mundo rural, sino como la estrategia de seguridad nacional, justicia social y supervivencia ecológica más importante de cualquier país en el siglo XXI.

El actual modelo social y económico diseñado desde el centralismo, el individualismo y consumismo desenfrenado ha tocado techo. Ese viejo orden ha demostrado su agotamiento. Esto, junto con el relato rural oficial tintado de nostalgia, resignación y declive, nos hace encontrarnos en una situación límite.

Necesitamos nuevas respuestas ante la crisis de vivienda, el colapso demográfico, el descrédito creciente de los partidos políticos, el reto de la soberanía alimentaria, las desigualdades sociales, la epidemia de la soledad, la deshumanización de los mercados, la migración y la urgente transición energética.

Las respuestas ya no están en los despachos de la Castellana o de los distritos financieros, el verdadero Nuevo Orden Nacional —si realmente queremos situar a las personas y a todo el territorio en el centro de las políticas— debe hacer protagonista al mundo rural.

Esta transformación estructural no es una utopía bucólica; ya está ocurriendo. Debemos romper con el viejo paternalismo estatal y las políticas de subsidio que tratan al medio rural como un enfermo terminal al que sostener por caridad.

Nuestros pueblos no necesitan ser rescatados; son los activos más importantes donde invertir para transitar hacia un equilibrio territorial y social tan necesario en nuestro país.

En un mundo interconectado y sacudido por crisis climáticas, habitacionales y de salud mental, el actual marco conceptual y de desarrollo no solo está obsoleto, sino que resulta profundamente erróneo para transitar hacia una España con mayor calidad de vida.

El Nuevo Orden Nacional se diseña pisando el barro, escuchando al territorio y entendiendo que la verdadera innovación, no es tecnológica sino relacional y social.

No consiste en replicar el modelo urbano en los pueblos, sino en hackear los códigos locales para liberar su propio potencial; innovar en la forma de relacionarnos como territorios, como personas, como comunidad, generar nuevos diálogos como iguales entre lo urbano y lo rural.

La Innovación Rural implica pasar de una cultura competitiva e individualista a una cultura colaborativa basada en la comunidad donde la confianza es la base de las relaciones.

La innovación no debería medirse por el número de patentes tecnológicas o startups unicornio, sino por la capacidad para reconstruir el tejido social y generar resiliencia comunitaria, desarrollo económico y equilibrio territorial. Debemos conectar lo disperso, hibridar el conocimiento tradicional con las herramientas contemporáneas.

Innovar en el entorno rural es volver a poner en el centro la gestión comunitaria, fomentar de verdad las comunidades energéticas locales, dignificar los oficios, diseñar circuitos cortos de comercialización agroecológica o implementar otros modelos de vivienda como el coliving o las cooperativas de alojamientos dotacionales en cesión de uso.

La co-creación y la inteligencia colectiva se hacen claves en el desarrollo de este nuevo orden nacional. El desarrollo no se implanta de arriba hacia abajo (el clásico modelo top-down), sino que nace de la propia comunidad (bottom-up).

Debemos facilitar la activación de ecosistemas colaborativos que generen oportunidades reales de desarrollo. La innovación no se mide por las patentes registradas, sino por la capacidad de fijar población, generar resiliencia económica y devolver el orgullo de pertenencia a los habitantes de nuestros pueblos.

Dentro de este nuevo orden nacional, el relevo generacional en el mundo rural es una gran oportunidad dentro de la emergencia que representa y del riesgo de pérdida de soberanía que supondría el que no se produzca el relevo.

Entre el sector primario y los negocios tradicionales más de 1.000.000 de personas se jubilarán en los próximos años, una oportunidad de trabajo, de emprendimiento social y continuidad del tejido económico.

La realidad es que el relevo no se está produciendo de forma masiva, y no es por una cuestión económica o de falta de incentivos; sino por una narrativa social que durante generaciones identificó el éxito y las oportunidades con escapar del pueblo para hacinarse en un piso de la ciudad.

Para romper este círculo vicioso, debemos reformular lo que significa el relevo generacional. No podemos entenderlo como un mero traspaso de llaves donde se replica exactamente lo que se venía haciendo.

El relevo exitoso hoy en día es una transición innovadora y de dignificación de los oficios tradicionales. Los jóvenes y no tan jóvenes que deciden apostar por el medio rural no quieren replicar el pasado, quieren transformar el territorio, hacer del mundo rural un lugar aspiracional.

Un joven ganadero actual no solo cría ganado. Gestiona una marca de calidad, implementa sistemas de pastoreo rotacional regenerativo y utiliza redes sociales para vender directamente al consumidor final.

Una emprendedora que reabre un comercio en una comarca de interior no solo vende productos; teje comunidad y ofrece servicios compartidos. Estos nuevos perfiles son el motor del cambio: combinan el saber tradicional con una profunda conciencia ecológica y social.

El relevo generacional es, por tanto, uno de los principales vehículos de la innovación rural. Es el nodo donde se cruzan el programador que teletrabaja, el pastor tradicional y el emprendedor social, generando un tejido económico resiliente y diversificado que blinda al territorio frente a las crisis externas.

La nueva ruralidad permite avanzar hacia un Nuevo Orden Nacional, acercarnos a un nuevo pacto de equilibrio territorial en España.

El modelo actual es insostenible: las grandes áreas metropolitanas sufren crisis habitacionales, estrés hídrico y problemas de salud mental, mientras que el medio rural custodia de forma precaria los recursos esenciales de los que dependen esas mismas ciudades.

No podemos seguir tratando al territorio como un parque temático para el turismo de fin de semana ni como un suelo vacío a explotar. El nuevo orden exige una relación de mutualismo y respeto mutuo.

La soberanía hídrica, alimentaria y energética de la España del futuro depende directamente de que tengamos pueblos vivos, habitados, innovadores y orgullosos. La escala humana de nuestras aldeas y municipios no es el pasado de España; es la mejor posibilidad de futuro.

Reivindicar los pueblos como los nuevos centros de gravedad política y económica es, posiblemente, el acto más revolucionario de nuestro tiempo. Porque el verdadero orden global del futuro no se impondrá desde la frialdad de un rascacielos; se está labrando ya, con cuidado y en comunidad, en la escala humana de nuestras aldeas.

Les invito a profundizar en la nueva ruralidad desde los Diálogos Ashoka y la ruta formativa ALE ASHOKA sobre Nuevas Narrativas: Cambiar cómo pensamos para cambiar la sociedad.

***Iván del Caz es el fundador y director de Rural Citizen y Ashoka Fellow 2025.