La transición hacia una economía circular se ha convertido en uno de los grandes retos industriales de nuestro tiempo. Frente al modelo lineal de extraer, producir, usar y desechar, cada vez más sectores están repensando cómo diseñan, fabrican y gestionan el final de la vida de sus productos.

La industria de la movilidad no es ajena a este debate. Y dentro de ella, el neumático ocupa una posición singular: es un elemento crítico para la seguridad vial y, al mismo tiempo, un producto intensivo en materiales y recursos. Esta doble condición hace que su circularidad no sea solo deseable, sino estratégica.

El reto del ciclo de vida

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. Para cumplir su función necesitan caucho natural y sintético, negro de humo, acero o textiles, entre otros materiales.

A ello se suma una vida útil limitada, lo que convierte su gestión al final de su uso en una cuestión clave desde el punto de vista ambiental.

En Europa, según datos de Tyres Europe (antigua Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho), el 97% de los neumáticos fuera de uso se reciclan o se valorizan energéticamente, una tasa superior a la de otros residuos habituales como los envases de plástico, el vidrio o el papel.

Estos materiales recuperados encuentran una segunda vida en nuevos neumáticos, materiales de construcción, superficies deportivas o combustibles alternativos.

Sin embargo, el debate sobre circularidad va más allá del reciclaje.

Más allá del reciclaje

Pensar en economía circular implica actuar desde el origen. En el caso del neumático, supone replantear el diseño, seleccionar materiales renovables o reciclados, alargar la vida útil del producto y facilitar su reintegración en nuevos procesos industriales una vez finalizado su uso.

La circularidad también se apoya en el uso responsable: un mantenimiento adecuado, una presión correcta o una conducción eficiente influyen directamente en la durabilidad del neumático y, por tanto, en la reducción de la huella ambiental. Cada fase del ciclo cuenta.

Innovación y desarrollo virtual

Una de las vías menos visibles —pero con impacto directo— en la mejora de la circularidad está en cómo se desarrolla un neumático. Tradicionalmente, este proceso ha requerido numerosos prototipos físicos y miles de kilómetros de pruebas.

Como precursores, en Bridgestone hemos comenzado a incorporar en los últimos años herramientas de desarrollo virtual que permiten simular el comportamiento del neumático antes de fabricarlo. Es el caso del Desarrollo Virtual de Neumáticos (VTD).

Estos modelos digitales reducen el consumo de materiales, acortan los tiempos de desarrollo y disminuyen las emisiones asociadas a los ensayos físicos, mostrando cómo la digitalización también puede ser un aliado de la sostenibilidad industrial.

Un desafío colectivo

La circularidad del neumático no depende de un único actor. Requiere la colaboración entre fabricantes, proveedores de materias primas, gestores de residuos, reguladores y el propio sector de la automoción.

Existen barreras reales: garantizar la calidad y consistencia de los materiales recuperados, escalar determinadas tecnologías o crear mercados estables para las materias primas secundarias.

Más que hablar de productos perfectamente circulares, el sector avanza hacia la construcción de ecosistemas industriales que permitan aprovechar mejor los recursos y mantenerlos en uso durante más tiempo.

Algunos fabricantes ya han comunicado avances medibles en esta dirección, como la consecución del 39% de circularidad de materiales a nivel mundial de Bridgestone en 2024, lo que contribuye a marcar referencias y a acelerar la transformación del conjunto de la industria.

En última instancia, el reto del neumático es una pieza más de un desafío mayor: demostrar que la transición hacia un modelo económico más circular es compatible con la seguridad, la competitividad y la innovación industrial. Un camino que exige visión a largo plazo y acción coordinada.

***Constanza Pasqual es PR & Communications Lead South Europe en Bridgestone EMEA.