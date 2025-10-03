Las ciudades siempre han sido el reflejo de nuestras aspiraciones colectivas. Son el lugar donde surgen oportunidades no imaginadas antes, nacen proyectos y se construyen comunidades.

Hoy concentran más de la mitad de la población mundial, a pesar de ocupar apenas un 3% de la superficie terrestre y se han convertido en el epicentro de la experiencia humana.

Este dato resume con claridad las oportunidades a las que se enfrentan y nos enfrentamos: lograr que nuestros entornos urbanos sean más habitables, sostenibles e inclusivos.

En Amazon compartimos la visión de que la ciudad del futuro debe cimentarse en cuatro pilares fundamentales: sostenibilidad, innovación, emprendimiento y talento.

Y sabemos que este camino no puede recorrerse en solitario; necesita de la colaboración entre empresas, administraciones y ciudadanos para alcanzar una transformación real.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad es claro y ambicioso. Paseando por el centro de las ciudades, como por ejemplo Málaga, observamos que es cada vez más frecuente encontrarse que bicicletas o triciclos eléctricos entregan pedidos sin emisiones.

Es un cambio pequeño en apariencia, pero enorme en impacto: solo en 2023 nuestros colaboradores de reparto realizaron más de 12 millones de entregas de bajas emisiones en España. Y si además se suma la implicación de los comercios de barrio como puntos de recogida, el círculo se cierra: reducimos huella de carbono y apoyamos la economía local.

Ejemplos peculiares e innovadores, como la instalación de lockers en quioscos, refuerzan esta red de proximidad y conveniencia.

Todo ello refleja nuestra apuesta por un modelo de ciudad más sostenible e innovador, en línea con la visión de la ciudad de los 15 minutos, donde la proximidad, la eficiencia y el respeto al entorno se combinan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

España en general, y Andalucía en particular, están escribiendo una página importante en el libro de la innovación. Amazon cuenta con equipos de I+D que trabajan en proyectos punteros, pero también con una red logística que genera oportunidades en ciudades medias y pequeñas.

Ese es un aspecto clave: la innovación no debe concentrarse solo en grandes capitales, sino extenderse y enraizarse en los territorios. Málaga ya lo está viviendo con su ecosistema tecnológico en expansión.

Asimismo, la sostenibilidad pasa por el uso responsable de materiales. Desde 2015 hemos reducido un 43% el peso medio del embalaje por envío y eliminado más de 4 millones de toneladas de material de embalaje en todo el mundo.

El comercio electrónico ha demostrado ser una herramienta decisiva para el crecimiento empresarial, especialmente de las pymes. Andalucía, con un fuerte tejido empresarial, tiene un papel protagonista en esta transformación.

Más de 2.500 pymes de la región venden sus productos en Amazon, y Málaga lidera en número de empresas activas. Es una manera de proyectar el trabajo local al mundo, de llevar un aceite, un textil o un producto artesanal desde un pequeño taller hasta el mercado internacional.

Pero nada de esto tendría sentido sin las personas. La transformación digital y sostenible necesita talento, y que este sea diverso. En Amazon nos hemos comprometido a formar a medio millón de estudiantes en España antes de 2027.

En Andalucía ya trabajamos junto a la Universidad de Granada en proyectos de inteligencia artificial y empleabilidad, porque creemos que preparar a los jóvenes de hoy es la mejor inversión para las ciudades del mañana.

Las iniciativas que estamos desarrollando en España son un ejemplo de cómo la tecnología y la colaboración público-privada pueden mejorar la vida urbana. En Amazon queremos ser un socio activo de administraciones y comunidades locales para construir ciudades que ofrezcan más oportunidades, mayor calidad de vida y un desarrollo económico equilibrado.

Transformar nuestras ciudades no es un reto menor. Requiere tiempo, compromiso y, sobre todo, visión compartida. Málaga nos recuerda que es posible combinar tradición y modernidad, mar y tecnología, calidad de vida y ambición internacional.

Queremos ser parte activa de ese camino, convencidos de que el futuro urbano debe construirse con más sostenibilidad, más innovación y, sobre todo, más colaboración entre todos aquellos actores que apostamos por su vigencia y prosperidad.

***Raquel Mur es general manager de Amazon Logistics en España.