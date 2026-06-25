El reto urgente del 'retail' español: la inclusión de los 4 millones de personas con discapacidad del país

Alberto Fernández Santamaría, Noema Paniagua Ferrer, Ignacio Sierra, Nuria Combrado y Delio Díaz García en la mesa redonda El Retail y su Cadena de Valor. Cedida

Madrid ha acogido el congreso Retail textil con propósito: diversidad que transforma, que ha reunido a empresas, expertos e instituciones para tratar temas como la inclusión laboral y la accesibilidad.

El sector del retail textil en España se encuentra en pleno proceso de reinvención y la clave puede residir en la diversidad. Con más de 4 millones de personas con discapacidad viviendo en España, las empresas cuentan con una futura competitividad para enfrentarse al reto de reinventar el sector.

Este urgente desafío de integrar al colectivo no solo representa una oportunidad de negocio, sino también una fuente inestimable de talento y clientes.



Compañías líderes de la industria textil como Tendam (que integra marcas como Cortefiel, Springfield o Women'secret) encabezan esta transformación estratégica. Su implicación resulta clave para impulsar los compromisos de sostenibilidad social en el mercado nacional.

Alianza por el empleo

El encuentro lo ha impulsado Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, en colaboración con la Asociación Retail Textil España (ARTE) y la cofinanciación de la Unión Europea.

En él, directivos, expertos, empresas, influencers y entidades del sector se han reunido para tratar temas como la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Este tipo de encuentros permiten acelerar la transformación del mercado laboral hacia "modelos más inclusivos en los que las personas con discapacidad tengan un papel protagonista", ha señalado Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha puesto el foco en la cooperación. Para ella, la inclusión es un reto compartido y solo desde la cooperación entre todos los agentes se pueden generar "oportunidades reales".

Valor en la cadena

Uno de los bloques principales de la jornada ha sido la mesa redonda titulada 'El Retail y su cadena de valor'. Moderada por el director general corporativo de Tendam, Ignacio Sierra, el debate ha analizado el backoffice y trabajo invisible que sostiene los escaparates de las tiendas de retail.

Durante la apertura del coloquio, el directivo de la compañía textil ha apuntado que, detrás del escaparate, hay una cadena de valor compleja y bastante importante. "Hay logística, distribución, gestión, fabricación y, sobre todo, cada vez tenemos más circularidad".

Sierra ha destacado también la importancia de "visibilizar aquello que no se veía", haciendo referencia a la cara oculta de la industria porque este segmento representa "el alma o el eje" del sector textil.

En la mesa participaron también Alberto Fernández, director de operaciones de Re-viste; Noema Paniagua, directora de Modarre; Nuria Combrado, responsable de sostenibilidad de JD Sports, y Delio Díaz, director de Ilunion Retail.

Los ponentes coincidieron en que los factores más determinantes para el futuro del negocio serán el capital humano y tres pilares de sostenibilidad: económica, ambiental y social, como ha destacado Fernández.

El futuro motor del mercado

La directora general de Inserta Empleo, Ana Pilar Cruz Boluda, ha recordado en el evento el peso demográfico de este colectivo en el mercado actual. "Hablar de inclusión es también hablar de clientes", ha afirmado la directora general. Algo que les obliga a pensar en cómo diseñar experiencias, productos y servicios que respondan a la diversidad de la sociedad.

Desde esta perspectiva, Ana López-Casero, presidenta de ARTE, ha definido este capital humano como un talento con una sensibilidad diferente.

Las grandes ventajas que ha destacado son su capacidad para enriquecer los equipos, mejorar el clima laboral, fomentar una mayor creatividad y aportar nuevas formas de abordar y resolver las situaciones cotidianas.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Innovación que incluye: la diversidad como motor de transformación del retail'. Este debate ha contado con representantes de compañías líderes del sector como Inditex, Iberia JD Group, El Corte Inglés y La Tecnocrativa.

Los ponentes han coincidido en que la diversidad funciona como una palanca de crecimiento económico. El programa ha concluido con la mesa 'Talento en primera persona', centrada en la formación y en la necesidad convertir la accesibilidad en un elemento estructural dentro de las políticas de recursos humanos de las compañías.

El congreso ha cerrado con un llamamiento conjunto. Las empresas, instituciones y entidades sociales deben reforzar su colaboración. Esta alianza busca consolidar un modelo de retail textil más inclusivo, accesible y sostenible.