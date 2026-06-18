Guatemala gana el Premio Óscar Arnulfo Romero por combatir la violencia marera con arte y ritualidad maya

El ganador del primer premio ha recibido 8.000 dólares para poder continuar con su labor. OEI

La educación en derechos humanos se ha convertido en el eje central de la transformación social dentro de los diversos países iberoamericanos. Por eso, el paraninfo de la Universidad de Deusto, ubicado en Bilbao, ha acogido la entrega internacional del sexto Premio Iberoamericano 'Óscar Arnulfo Romero'. Un evento que reafirmó el valor de la cooperación institucional regional.

Este prestigioso galardón regional, promovido de forma continua por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) desde el año 2015, busca ensalzar el trabajo de las entidades civiles que defienden las libertades esenciales.

En esta edición, las propuestas presentadas han demostrado un arraigo territorial muy profundo y un compromiso comunitario completamente inquebrantable.

El primer puesto internacional se le ha otorgado a la iniciativa guatemalteca 'Ix Balam', desarrollada minuciosamente por la activa Asociación PERBIPERSE en el municipio de Mixco. Esta propuesta comunitaria surge como una alternativa pacífica, cultural y democrática frente a la alarmante y compleja realidad de las maras en el área metropolitana capitalina.

Inspirado directamente en la figura protectora de la rica mitología maya, el proyecto se articula en torno a la denominada Casa Abierta Comunitaria. En este espacio integral se fomenta el emprendimiento juvenil y la autosostenibilidad mediante una sólida formación basada en valores de convivencia pacífica y construcción de paz.

La iniciativa ofrece terapias psicológicas gratuitas, talleres prácticos de empoderamiento y propuestas educativas sensibles y adaptadas a su difícil entorno. El proyecto beneficia directamente a cerca de un millar de personas al año, logrando sanar de raíz los vínculos familiares afectados por la exclusión social. Recibe 8.000 dólares.

Por su parte, el segundo lugar fue para Argentina con la iniciativa Libros en los pabellones, liderada por la Fundación As. Este proyecto fomenta el acceso universal a la lectura dentro de contextos de privación de libertad, utilizando activos talleres de escritura creativa como eficaces herramientas de reinserción social y expresión.

La fundación ha logrado donar más de 13.000 libros en 60 espacios de reclusión distribuidos en nueve provincias del territorio argentino. La iniciativa, dotada con un premio de 5.000 dólares, acompaña a los internos construyendo valiosos puentes hacia la autonomía personal, el desarrollo de valores y nuevos proyectos vitales.

El tercer puesto ha correspondido a la propuesta mexicana Escuela Sin Fronteras, de la Asociación Hospitalidad y Solidaridad. La iniciativa garantiza una educación formal e inclusiva a niños y adolescentes en situación de movilidad en Tapachula, Chiapas, atendiendo a migrantes vulnerables. Recibe una financiación de 3.000 dólares.

El jurado internacional ha entregado también tres menciones especiales para reconocer proyectos enfocados en desafíos actuales como la salud mental en entornos digitales o la sostenibilidad. Entre las entidades distinguidas destaca la española Fundació Escoles Garbí, por su labor histórica formando a jóvenes en ciudadanía activa y participación democrática real.

La OEI, organismo pionero en cooperación Sur-Sur fundado en 1949, consolida así su liderazgo institucional en toda la región. Con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, la institución continúa impulsando proyectos que reducen las desigualdades y combaten la discriminación, promoviendo el multilateralismo eficaz entre Europa e Iberoamérica.

Este encuentro regional en Bilbao, cofinanciado por el Gobierno Vasco y la AECID, subraya que la educación es la herramienta más poderosa para la paz. Los galardones concedidos demuestran que las respuestas locales e integrales transforman realidades complejas, devolviendo la dignidad y los derechos fundamentales a los colectivos desfavorecidos.

La masiva participación histórica en este galardón, que acumula más de 2.500 proyectos desde su origen, refleja la vitalidad del tejido asociativo iberoamericano. Las prácticas premiadas en esta edición sirven como modelos replicables para otros países que enfrentan situaciones críticas de violencia estructural, exclusión y desamparo de la infancia.